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Шесть «губернаторских» автобусов за 18,5 млн рублей покупает Бердск

Администрация Бердска разыгрывает последние «губернаторские» деньги на городские автобусы. 28 марта на портале госзакупок появился аукцион на приобретение шести автобусов за 18,5 млн рублей.

Согласно документации, все автобусы будут иметь одинаковую характеристику. Городу нужны автобусы с пассажировместимостью до 51 человека. В каждой единицы транспорта должно быть не менее 23 сидений. Длина автобусов составит 7,6 метра, а ширина — 2,3.

В автобусах не будет пандуса для инвалидов. Однако, как ранее сообщали в мэрии, такой автобус будут закупать отдельно, на сэкономленные от основного аукциона средства.

Закупаемый транспорт пустят по городским маршрутам и поставят на баланс ПАТП.

Напомним, в сентябре 2016 года губернатор Владимир Городецкий подарил Бердску сертификат на покупку 10 автобусов. Под эти цели в бюджет поступило 30 млн рублей. Более 6 млн рублей город уже потратил на приобретение 2 автобусов. Правда, подрядчик поставил совсем не то, что было нужно, и эта ситуация отсрочила выход нового транспорта на рейсы.

Еще 2 млн рублей потратят на покупку небольшого автобуса, который, скорее всего, будут использовать для перевозки бердских спортсменов на соревнования.

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Шесть «губернаторских» автобусов за 18,5 млн рублей покупает Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [11:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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