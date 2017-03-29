Все ребята, поплыли. Город превратился в полноценные реки. А обещаний отпарить город мы так и не дождались, и народ вынужден передвигаться по городу по щиколотку в воде. Дети с мокрыми ногами приходят в школу и так сидят до конца занятий.

Попробуйте перейти выезд от магазина «Меркурий» по тротуару — утонете. В очередной раз наш неоценимый мэр бросил пустое обещание жителям Бердска. Самому-то не противно? Сколько можно уже терпеть этот беспредел.

Звонки ни в администрацию ни Захарову не помогают. Там даже не слушают — на половине слова бросают трубку. Куда нам обратиться, чтобы быть услышанными? Это наш город и мы хотим в нем жить комфортно.

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