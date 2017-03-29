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В Черепановском районе в ночь на среду произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
В начале первого ночи 29 марта 29-летний житель Барнаула, управлявший автомобилем «Тойота Дюна», двигался по автодороге М-52 (Чуйский тракт) в направлении Новосибирска и на 108-м километре допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
Прибывшие на место происшествие полицейские установили личность погибшего – им оказался 44-летний житель поселка Отважный Черепановского района. По предварительной информации, в момент ДТП мужчина двигался по проезжей части в попутном направлении.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [10:50]
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