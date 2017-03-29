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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 29 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №11/2017.

В номере вы прочтете:

1. Акция «Он вам не Димон» в Бердске.

2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Как «президентские деньги» делят  в Бердске.

4. Шляхские недоросли породили первых юристов.

5. Что должен уметь делать ребенок в 1 год, 2, 3, 4 года и в 5 лет.

6. Аниматоры для вашего праздника.

7. Сложно ли поставить импланты? А дорого?

8. Меняем шины.

9. Купец Горохов. Дневник бердской колонии.

10. Все о кремации.

А на обложке — как онокобольная Марина Фоминова выбивает место в детсаду для дочери.

Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

Новости smi2.ru

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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [10:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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