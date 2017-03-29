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Сегодня, 29 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №11/2017.
В номере вы прочтете:
1. Акция «Он вам не Димон» в Бердске.
2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».
3. Как «президентские деньги» делят в Бердске.
4. Шляхские недоросли породили первых юристов.
5. Что должен уметь делать ребенок в 1 год, 2, 3, 4 года и в 5 лет.
6. Аниматоры для вашего праздника.
7. Сложно ли поставить импланты? А дорого?
8. Меняем шины.
9. Купец Горохов. Дневник бердской колонии.
10. Все о кремации.
А на обложке — как онокобольная Марина Фоминова выбивает место в детсаду для дочери.
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Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [10:35]
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