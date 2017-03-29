Прокуратура Бердска разъяснила, почему делом врача, которого пытался убить гражданский муж пациентки, расследует Следственный комитет, а не полиция.

Напомним, вчера, 28 марта, СКР возбудил уголовное дело по факту угрозы убийством врачу-травматологу бердской ЦГБ — по ч. 1 ст. 119 УК РФ. По версии следствия, 26 марта в больницу поступила местная жительница с колото-резанным ранением. Медики оказали ей помощь, но не поместили в стационар. Это не понравилось пьяному сожителю пациентки, поэтому он накинулся на врача-травматолога Юрия Шубина, обхватил его за шею и попытался задушить. Кроме того, разбушевавшийся посетитель больницы устно пообещал убить врача.

Личность подсудимого установлена. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 23-летний житель Новосибирской области М. Кислин. Он признался в содеянном.

Как пояснил прокурор Бердска Роман Сивак, ранее материалы дела находились в полиции. Однако в связи с высоким общественным резонансом переданы в СКР.

— Прокуратурой города Бердска, по результатам проверки сообщения о преступлении в отношении врача-травматолога Бердского центральной городской больницы Шубина Ю.Ю., которое вызвало повышенный общественный резонанс в обществе и было освещено в средствах массовой информации, принято решение об изъятии материалов проверки из органа дознания полиции и передачи в следственный отдел следственного управления СКР России по Новосибирской области. В настоящее время, старшим следователем СО СУ СКР по НСО в г. Бердске отношении преступника Кислина М.Е. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ- угроза убийством. Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора города, — сообщил Сивак «Курьер. Среда. Бердск».

На особый контроль резонансное дело взял и главк СКР. Ведомство заявило о принципиально жесткой позиции в делах, связанных с нападением на медиков, и напомнило, что сейчас решается вопрос об ужесточении ответственности за подобные деяния.

Напомним, от рук пациентов пострадал не только врач из Бердска, но и его коллега из Татарстана.

— 25 марта 2017 года в городе Набережные Челны местный житель вызвал сотрудников «скорой помощи» для оказания помощи его пятимесячной дочке. Когда медики приехали, женщина, являющаяся тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, ранила работника «скорой помощи», нанеся ей два удара ножом. Пострадавшая женщина была госпитализирована. Незамедлительно по поручению Председателя Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). В настоящее время подозреваемая 29-летняя Евгения Рябова взята под стражу. Вину нападавшая признала полностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, — сообщает СК.

В феврале в Бердске произошел еще один похожий инцидент. Психически больной пациент напал на врача-психиатра и медсестру на приеме в бердской поликлинике. Он ударил кулаками медиков, которым пришлось из-за временной нетрудоспособности брать больничный. Агрессивного пациента увезли в психиатрическую больницу.

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