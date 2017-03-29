В документах закупки сказано, что ремонт носит локальный характер — это ремонт трещин, выбоин, ям.

Подрядчик должен сначала снять фрезой старое асфальтобетонное покрытие. Старый асфальтобетон он удаляет, выбоину очищает и просушивает. Далее дно и стенки он обрабатывает битумом и заполняет яму асфальтобенной смесью температурой не менее 150 градусов. После укладки материала его необходимо уплотнить катком.

Работы по текущему ямочному ремонту проводятся на участках дорог по заявке заказчика в течение суток. Работы выполняются в срок до 30 июня. Приёмка выполненных работ производится в течение 10 дней после даты получения заказчиком письменного извещения подрядчиком о выполнении работ.

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