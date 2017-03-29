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Закатают ямы в асфальт за 2,9 млн рублей в Бердске

Бердские коммунальщики объявили аукцион на ямочный ремонт городских дорог за 2,9 млн рублей. Конкурс состоится 3 апреля. За эти деньги предполагается отремонтировать 3625 кв метров дорог. 2030 кв метров дорог из этой площади составляют дороги площадью ремонта до 5 кв метров, 1595 кв метров — дороги площадью ремонта до 25 кв метров.

В документах закупки сказано, что ремонт носит локальный характер — это ремонт трещин, выбоин, ям.

Подрядчик должен сначала снять фрезой старое асфальтобетонное покрытие. Старый асфальтобетон он удаляет, выбоину очищает и просушивает. Далее дно и стенки он обрабатывает битумом и заполняет яму асфальтобенной смесью температурой не менее 150 градусов. После укладки материала его необходимо уплотнить катком.

Работы по текущему ямочному ремонту проводятся на участках дорог по заявке заказчика в течение суток. Работы выполняются в срок до 30 июня. Приёмка выполненных работ производится в течение 10 дней после даты получения заказчиком письменного извещения подрядчиком о выполнении работ.

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Закатают ямы в асфальт за 2,9 млн рублей в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [10:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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