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Сбила «скорую» с пациентом Toyota Hiace в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска вечером во вторник произошло столкновение иномарки и машины скорой помощи, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

28 марта в 22.00 у дома №8 по проспекту Маркса произошло столкновение двух автомобилей — «Тойоты Хайс» и «скорой». В результате аварии травмы получили 31-летний водитель иномарки и пассажир скорой помощи — 63-летний мужчина.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

— Предварительно установлено, что иномарка отъезжала от обочины с парковочного кармана, а автомобиль скорой помощи двигался по проспекту со стороны улицы Ватутина в направлении улицы Космической с включенными проблесковыми маячками, — рассказали в полицейском ведомстве.

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Сбила «скорую» с пациентом Toyota Hiace в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [09:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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