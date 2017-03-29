В Ленинском районе Новосибирска вечером во вторник произошло столкновение иномарки и машины скорой помощи, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

28 марта в 22.00 у дома №8 по проспекту Маркса произошло столкновение двух автомобилей — «Тойоты Хайс» и «скорой». В результате аварии травмы получили 31-летний водитель иномарки и пассажир скорой помощи — 63-летний мужчина.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

— Предварительно установлено, что иномарка отъезжала от обочины с парковочного кармана, а автомобиль скорой помощи двигался по проспекту со стороны улицы Ватутина в направлении улицы Космической с включенными проблесковыми маячками, — рассказали в полицейском ведомстве.

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