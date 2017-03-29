Бердский городской отряд юных инспекторов движения побывал на обширной экскурсии в комплексе зданий ГИДДД отдела МВД России по Бердску.

Сотрудники Госавтоинспекции познакомили ребят с деятельностью отделения. Ребята увидели, в чем заключается работа каждого из сотрудников ГИБДД, что входит в обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, инспектора по исполнению административного законодательства, государственного инспектора дорожного надзора и конечно же начальника отделения.

Экскурсия началась с посещения приёмной, где ребят встретил начальник отделения ГИБДД Дмитрий. Чучин.

Он рассказал ребятам историю возникновения комплекса зданий Госавтоинспекции города Бердска, о должности руководителя, возложенных обязанностях и выполняемых задачах.

Также из общения с начальником Бердской ГИБДД ребята узнали о работе экипажей ДПС – что такое ГЛОНАСС, радар, алкотестер, для чего на линию выходят дополнительные экипажи ДПС, что такое место концентрации ДТП, какие нарушения ПДД в Бердске допускаются водителями особенно часто. А ещё юидовцы узнали, какие требования предъявляются гражданину при поступлении на службу в ОВД.

Ребята задавали множество вопросов, интересовались статистическими данными за 2017 год, с интересом участвовали в обсуждении вопросов, касающихся прав и обязанностей всех участников дорожного движения, рассказала инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

Вместе с ней участники ЮИД побывали в каждом кабинете, им удалось пообщаться со всеми сотрудниками ГИБДД, задать интересующие вопросы, а также сделать долгожданные фотографии.

Экскурсия оставила у юных инспекторов движения неизгладимые впечатления, и безграничные позитивные эмоции, а некоторые из них приняли решение — в будущем стать инспекторами по розыску транспортных средств и инспектором по исполнению административного законодательства, — подвела итог Виктория Владимировна.

Новости smi2.ru