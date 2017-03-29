Мэрия Бердска приобретает еще один пассажирский автобус за 2,2 млн рублей. Объявленный на сайте госзакупок аукцион состоится 7 апреля.

В документах закупки сказано, что длина автобуса должна быть не менее 6,7 метров, ширина — 1,8 метра, а высота — не менее 2,8 метра. Автобус должен весить 5 тонн, в нем должно быть не менее 19 мест для сидения.

Автобус должен развивать скорость не менее 80 км/ч, иметь две пассажирские двери и естественную вентиляцию через форточки и люки в крыше. Пассажирские сиденья должны быть оборудованы ремнями безопасности.

Двигатель должен быть дизельным с объемом не более 2,5 литров и мощностью не менее 100 л.с. Солон автобуса должен отапливаться и освещаться. Автобус должен быть не ранее 2016 года изготовления, а пробег при поставке должен составлять не более 5 тыс. км. Предоставляется гарантия на срок не менее 2 лет.

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