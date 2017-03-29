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Новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Рябых обратился в Черепановский районный суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации с осужденного Ивана Ансимова денежных средств, затраченных на его лечение.
Суд установил, что осужденный Анисимов, не желая отбывать наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима ИК-21 управления ФСИН России по Новосибирской области, решил попасть в больницу.
— Для этого он 17 августа 2016 года умышленно причинил вред своему здоровью, проглотив металлическую проволоку и строительный саморез. Анисимов был госпитализирован в лечебное учреждение, в результате проведенного хирургического вмешательства инородные тела из желудочно-кишечного тракта осужденного были удалены, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области 28 марта.
Затраты на лечение Анисимова составили более 105 тысяч рублей. Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [08:20]
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