Новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Рябых обратился в Черепановский районный суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации с осужденного Ивана Ансимова денежных средств, затраченных на его лечение.

Суд установил, что осужденный Анисимов, не желая отбывать наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима ИК-21 управления ФСИН России по Новосибирской области, решил попасть в больницу.

— Для этого он 17 августа 2016 года умышленно причинил вред своему здоровью, проглотив металлическую проволоку и строительный саморез. Анисимов был госпитализирован в лечебное учреждение, в результате проведенного хирургического вмешательства инородные тела из желудочно-кишечного тракта осужденного были удалены, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области 28 марта.

Затраты на лечение Анисимова составили более 105 тысяч рублей. Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

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