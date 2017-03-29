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Путин ограничил СМИ в трансляциях с судебных заседаний

Президент Владимир Путин подписал законопроект, позволяющий судам ограничивать возможность СМИ вести трансляции с судебных заседаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части регламента и протокола судебного заседания. Таким образом, теперь вести трансляции заседания можно будет только с разрешения суда, причем будут указываться конкретные места в зале, откуда их можно проводить.

«Фотографирование, видеозапись или киносъемка, а также трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в сети Интернет допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании», — говорится в документе.

Кроме этого, запрещено вести трансляции с заседаний на стадии досудебного производства.

Наконец, теперь при проведении трансляции необходимо будет указывать в протоколе судебного заседания название СМИ или сайта в интернете, где ведется трансляция.

Ранее законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Боковова отмечала, что для текстовых трансляций ограничений не будет, передает «Новая газета».

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Путин ограничил СМИ в трансляциях с судебных заседаний

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [08:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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