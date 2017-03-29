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Собеседник: землю под дачей премьера в Плесе арендовали за 39 рублей в год

Sobesednik.ru разобрался, насколько доводы чиновников об оленях в усадьбе Медведева соответствуют действительности. Чиновники признались: в усадьбу Медведева в Плёсе действительно з­авезли полсотни алтайских маралов.

После публикации Sobesednik.ru, в которой рассказали об охотоведческом хозяйстве премьера в Плёсе, в Иваново был направлен запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Ответ за подписью зампредседателя правительства области Зобнина, честно говоря, не особенно удивил.

Формально территории хозяйства вернули статус памятника природы, однако оставили в пользовании арендатора (фирмы «Орион», которая раньше называлась Управляющая компания фонда «Дар»), поскольку арендатор этот блюдет экологию и вообще получил 4108,49 заповедных га на 49 лет в результате честного аукциона. Особенно если учесть, что арендная ставка для Медведева – скромнее не бывает: 39 рублей и 32 копейки в год (не за 1 га, за весь участок).

Но это, как вы догадываетесь, тоже «по закону»: чиновники уверяют, что никто на аукционе больше не захотел кедровую рощу на берегу Волги к рукам прибрать. Это за дальневосточными гектарами очередь стоит, а жалкие тысячи га в центре европейской части страны даже по бросовым ценам никому не нужны. Или нужны?

Каковы актуальные рыночные ставки? Продажа права аренды одного га в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн. То есть в лучшем случае заповедный участок Медведева никак не может стоить дешевле 8 млрд, или порядка 165 млн рублей в год. Минимум.

Медведевская фирма платит в бюджет издевательские 39 руб. 32 коп. Зато вместе с этой дежурной отпиской в распоряжение «Собеедника» попал другой любопытный документ – выданное приближенным премьера «Разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания».

Новости smi2.ru

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Собеседник: землю под дачей премьера в Плесе арендовали за 39 рублей в годСобеседник: землю под дачей премьера в Плесе арендовали за 39 рублей в годСобеседник: землю под дачей премьера в Плесе арендовали за 39 рублей в годСобеседник: землю под дачей премьера в Плесе арендовали за 39 рублей в год

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [07:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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