В регионе стартовала выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в предстоящий весенний сезон охоты, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Департамент по охране животного мира области с 27 марта начал прием заявлений на добычу охотничьих ресурсов (водоплавающую и боровую дичь) на территории общедоступных охотничьих угодий региона в весенний сезон охоты 2017 года.

Как сообщили в департаменте, в районах области личный прием заявлений (либо уполномоченным представителем) осуществляется в дни и часы приема граждан государственными инспекторами департамента (понедельник с 08.30 до 17.30, обед с 13.00 до 13.48, четверг с 08.30 до 13.00).

Охотникам из Бердска придется ехать либо в Искитим, либо в Новосибирск.

В Новосибирске личный прием заявлений (либо уполномоченным представителем) начинается с 9.00 часов по адресу: ул. Жуковского, 100 (понедельник-четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.30, обед с 13.00 до 13.48). В Искитиме — ул. Пушкина, 79 каб. 9.

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