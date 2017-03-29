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Люди вплавь должны идти до своего дома?

В рубрику «Сообщи свои новости» на WhatsApp Курьер.Среда.Бердск (+7 953 878 9010) пришло сообщение:

А вот так люди вплавь должны идти до своего дома. Адрес: Микрорайон, 24-25.

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Люди вплавь должны идти до своего дома?Люди вплавь должны идти до своего дома?Люди вплавь должны идти до своего дома?

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [06:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 76%

31 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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