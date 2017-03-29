USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
А вот так люди вплавь должны идти до своего дома. Адрес: Микрорайон, 24-25.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 29 марта 2017 г. [06:30]
[13:20] Отравились на сборах в Свердловской области 7 детей-спортсменов из Новосиби...
[13:10] Жвачку «Что вы будете делать в последний день жизни» раздавали шк...
[13:10] Бердские бойцы прошли отбор на первенство страны
[13:20] Отравились на сборах в Свердловской области 7 детей-спортсменов из Новосиби...
[13:10] Жвачку «Что вы будете делать в последний день жизни» раздавали шк...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.3 м.с.
Снег, ветер: юго-западный