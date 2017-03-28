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Судья Искитимского районного суда Александр Берёзиков оштрафован на 30 000 рублей, а также лишен водительских прав на полтора года за езду в нетрезвом виде, пишет сайт «Весь Искитим«.
Такое решение сегодня, 28 марта, приняла мировой судья 1 судебного участка Советского района Новосибирска Юлия Матреничева. Она признала судью виновным в нарушении ч.1 ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Примечательно, что ни судья, ни его адвокат на заседании 28 марта не присутствовали. Решение суда пока не вступило в законную силу. У Березикова есть 10 дней на обжалование решения.
Напомним, 15 марта административная коллегия Верховного суда дала согласие Генпрокуратуре на привлечение 48-летнего судьи к административной ответственности.
За руль судья сел в пьяном виде, как писал «Курьер.Среда.Бердск«, в мае 2016 года. Искитимцы задержали Березикова на улице Береговой, когда он сбил собаку.
Приехавшие на место сотрудники ГИБДД задержали судью с признаками опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердило медосвидетельствование. Александра Леонидовича отстранили от управления, на него составили протокол об административном правонарушении, а машину эвакуировали на штрафстоянку.
Вступление решения суда в силу будет, вероятно, значить для судьи окончание карьеры.
Справка: Александр Березиков назначен судьей указом президента от 2008 года. Решением квалификационной коллегии судей в 2014 году ему присвоен 5 квалификационный класс. Он состоит в уголовной коллегии Искитимского районного суда. До работе в суде Березиков работал участковым в полиции.
Подробности в ближайшее время.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [20:45]
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