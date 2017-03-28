Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Убить врача-травматолога в больнице Бердска пытался пьяный муж пациентки

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, совершенной в отношении врача при исполнении им служебных обязанностей, сообщили во вторник в СКР.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области 28 марта возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины по факту совершения в отношении медицинского работника преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы).

По данным следствия, 26 марта  в Бердскую горбольницу за медицинской помощью в связи с наличием колото-резаного непроникающего ранения туловища обратилась местная жительница. Медики оказали пациентке необходимая помощь, при этом ввиду отсутствия показаний к госпитализации было принято решение не помещать женщину в стационар.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», находившийся совместно с пациенткой в больнице её гражданский муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, необоснованно предположил, что медицинская помощь женщине оказана некачественно, ненадлежащим образом.

— Желая принудить оказывавшего сожительнице медицинскую помощь врача к должному, по мнению злоумышленника, исполнению профессиональных обязанностей, последний схватил медицинского работника руками за шею и с силой сдавил его дыхательные пути. Одновременно подозреваемый высказал в адрес врача угрозу совершением убийства, которую потерпевший воспринял реально. После вызова на место происшествия сотрудников правопорядка мужчина покинул помещение больницы, — рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время личность подозреваемого установлена, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления житель Новосибирской области. В ходе допроса он дал признательные показания.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование события преступления продолжается.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Убить врача-травматолога в больнице Бердска пытался пьяный муж пациентки

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [19:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:45] За пьяную езду лишили водительских прав судью из Искитима

[19:20] Убить врача-травматолога в больнице Бердска пытался пьяный муж пациентки

[18:35] Кремль оценил акции против коррупции

Все новости

[20:45] За пьяную езду лишили водительских прав судью из Искитима

[19:20] Убить врача-травматолога в больнице Бердска пытался пьяный муж пациентки

[18:35] Кремль оценил акции против коррупции


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: