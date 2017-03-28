Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области 28 марта возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины по факту совершения в отношении медицинского работника преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы).

По данным следствия, 26 марта в Бердскую горбольницу за медицинской помощью в связи с наличием колото-резаного непроникающего ранения туловища обратилась местная жительница. Медики оказали пациентке необходимая помощь, при этом ввиду отсутствия показаний к госпитализации было принято решение не помещать женщину в стационар.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», находившийся совместно с пациенткой в больнице её гражданский муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, необоснованно предположил, что медицинская помощь женщине оказана некачественно, ненадлежащим образом.

— Желая принудить оказывавшего сожительнице медицинскую помощь врача к должному, по мнению злоумышленника, исполнению профессиональных обязанностей, последний схватил медицинского работника руками за шею и с силой сдавил его дыхательные пути. Одновременно подозреваемый высказал в адрес врача угрозу совершением убийства, которую потерпевший воспринял реально. После вызова на место происшествия сотрудников правопорядка мужчина покинул помещение больницы, — рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время личность подозреваемого установлена, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления житель Новосибирской области. В ходе допроса он дал признательные показания.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование события преступления продолжается.

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