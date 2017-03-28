USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области 28 марта возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины по факту совершения в отношении медицинского работника преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы).
По данным следствия, 26 марта в Бердскую горбольницу за медицинской помощью в связи с наличием колото-резаного непроникающего ранения туловища обратилась местная жительница. Медики оказали пациентке необходимая помощь, при этом ввиду отсутствия показаний к госпитализации было принято решение не помещать женщину в стационар.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», находившийся совместно с пациенткой в больнице её гражданский муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, необоснованно предположил, что медицинская помощь женщине оказана некачественно, ненадлежащим образом.
— Желая принудить оказывавшего сожительнице медицинскую помощь врача к должному, по мнению злоумышленника, исполнению профессиональных обязанностей, последний схватил медицинского работника руками за шею и с силой сдавил его дыхательные пути. Одновременно подозреваемый высказал в адрес врача угрозу совершением убийства, которую потерпевший воспринял реально. После вызова на место происшествия сотрудников правопорядка мужчина покинул помещение больницы, — рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время личность подозреваемого установлена, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления житель Новосибирской области. В ходе допроса он дал признательные показания.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование события преступления продолжается.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [19:20]
[20:45] За пьяную езду лишили водительских прав судью из Искитима
[19:20] Убить врача-травматолога в больнице Бердска пытался пьяный муж пациентки
[18:35] Кремль оценил акции против коррупции
[20:45] За пьяную езду лишили водительских прав судью из Искитима
[19:20] Убить врача-травматолога в больнице Бердска пытался пьяный муж пациентки
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный