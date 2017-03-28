Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «трезво анализируют масштабы акций, прошедших в воскресенье в России, не склонны ни приуменьшать, ни преувеличивать их». Он утверждает, что «в Кремле нет обеспокоенности по поводу вероятности повторения протестных митингов». В «Единой России» и ОНФ не придают значения протестным акциям, а парламентская оппозиция, напротив, считает, что «протестный потенциал выльется в периодические выступления подобного рода». С этим согласны и эксперты.

«В Кремле достаточно трезво анализируют масштабы вчерашней акции и не склонны ни приуменьшать, ни преувеличивать этих масштабов»,— заявил Дмитрий Песков. По его словам, администрация президента «прислушается к требованиям митингующих, вышедших на законные акции»: «В некоторых городах митинги были согласованы и прошли в соответствии с законом. В этих случаях, безусловно, лозунги, предложения и критика, которые звучали, будут приниматься во внимание».

При этом пресс-секретарь президента утверждает, что в Кремле «нет обеспокоенности по поводу вероятности повторения протестных митингов, большие опасения вызывает вероятность того, что некие силы будут манипулировать» активными гражданами «в своих целях, призывая людей на незаконные и несогласованные акции».

«Я считаю это (акции протеста) бурей в стакане воды»,— заявил “Ъ” вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, отказавшись от дальнейших комментариев. В руководстве партии власти митинги не комментировали. Сопредседатель ОНФ Александр Бречалов не видит «никакого нарастания протестного потенциала». «Налицо манипуляции со стороны Навального по отношению к молодежи»,— сказал он, отметив, что ОНФ и дальше будет проводить свои акции, в том числе антикоррупционные, но «точно не в ответ» на акцию господина Навального.

В партиях думской оппозиции, напротив, признали потенциал протестного движения, но сотрудничать с Алексеем Навальным официальные оппозиционеры не готовы. Секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Сергей Обухов уверен, что «пока лишь КПРФ может стабильно организовывать акции массового протеста». При этом он признал, что, успешно проводя их «в Самаре, на Алтае и в других регионах повышенной протестной активности», «в медийно-привлекательных Москве и Санкт-Петербурге» КПРФ «это не всегда удается». По мнению господина Обухова, если Алексей Навальный «сможет стабильно поддерживать активность тех, кто за ним пошел, то это, бесспорно, скажется на ходе президентской кампании, но не на ее итогах».

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов считает, что «протестный потенциал выльется в периодические выступления подобного рода». «Этот протест имеет ту же подпитку, что имело “болотное движение”»,— утверждает справоросс. Он говорит, что воскресный митинг был «относительно немногочисленным» и сотрудничать с Алексеем Навальным «Справедливая Россия» не собирается. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал, что «на месте Навального (во главе протестного движения) можно представить любого»: «Народ идет против неуверенности в завтрашнем дне, а кто возглавит протест, им все равно. Они пришли туда, потому что не видят своего будущего: это, на мой взгляд, самое страшное». Господин Лебедев подчеркнул, что «если сейчас школьников на акциях забирает полиция, то не исключен вариант, что вместе с ними завтра придут родители, друзья и друзья родителей — а это в три-четыре раза больше людей».

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что у россиян «не остается другого средства прокричать о своих проблемах, кроме гражданского бунта»: «Проблема коррумпированности чиновничества, начиная с высшего, очевидна, каналы коммуникации внутри общества забиты ложью и пропагандой, на попытки организации законных акций протеста чиновники отвечают издевательством». Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин сказал, что «протестная активность будет нарастать весь предвыборный год, вызывая неадекватную реакцию власти, которая попытается докрутить гайки, которые еще не закрутила». Но на итогах выборов «не скажутся ни протесты, ни репрессии, потому что победитель в них заведомо известен», полагает он. Источник, близкий к руководству «Яблока», пояснил, что региональным отделениям «были даны рекомендации самим решать, участвовать в акциях в своем регионе или нет». При этом в «Яблоке» подчеркнули, что «это все же было в рамках президентской кампании Навального, а у нас — свой кандидат». Что писали зарубежные СМИ об антикоррупционных митингах в России

Средний класс, наиболее яркими представителями которого были «рассерженные горожане», в последние годы исчез с политической сцены, заявил глава правления Центра политических технологий Борис Макаренко, но теперь он «вылез заметно помолодевшим», поскольку «система госпропаганды перестает действовать на молодых». Алексей Навальный «гениально сыграл на этом», считает эксперт, не исключая, что протесты будут проходить весь предвыборный год. «Ни одна парламентская партия не сможет оседлать протест, потому что испугается сделать это»,— говорит господин Макаренко. Алексей Навальный «может стать лидером уличного протеста», считает эксперт, но сомневается, что он может стать «лидером оппозиции» на выборах. «Для электоральных игр нужна политическая коалиция, а с выстраиванием коалиции у Навального плохо»,— отмечает Борис Макаренко.

Реакция на воскресные акции в РФ последовала в Европе. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд заявил, что «задержание сотен граждан, в том числе Алексея Навального, во время осуществления ими своих прав на свободу мирных собраний вызывает вопросы в рамках Европейской конвенции по правам человека». «Особенно» он обеспокоен сообщениями о задержаниях несовершеннолетних и призывает «освободить всех задержанных». На вопрос о воскресных митингах главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен пришлось отвечать спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он заявил: «У нас свободная страна, и в соответствии с нашим законодательством люди имеют право на волеизъявление, если оно законодательству не противоречит». «В США и Европе каждодневно проходят митинги, при этом применяют газ, водометы и резиновые пули, а наши органы правопорядка действовали более мягко и корректно»,— добавил спикер Госдумы.

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