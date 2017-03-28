Видео того, как старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной физики ТГУ Николай Пичкуров отчитывает студентов, которые пришли на митинг «Он нам не Димон», появилось в сети. Его записал один из волонтеров томского штаба Алексея Навального, сообщает ТV2.

В своем выступлении Николай Пичкуров осуждает студентов, которые участвовали в «сомнительном мероприятии». Он говорит, что если в государстве нет коррупции, то это государство никому не нужно, призывает студентов заниматься достойными делами и не ходить на «проплаченные митинги». В конце выступления Николая Пичкурова один из студентов покинул аудиторию.

Видео youtube.com

Преподаватель: Я узнал, оказывается, что, некоторые даже в воскресенье, кроме тех людей, которые работают, включая студентов, которые пришли на олимпиаду – вчера была олимпиада по физике, а, не помню во сколько там, еще параллельно, на первом этаже, информатики тоже писали, но я не знаю, не заходил, не смотрел. Есть люди, которые, как бы это поделикатнее выразиться, участвуют, скажем так, в сомнительных мероприятиях. Оказывается, вчера проводились по российским городам навальнинские собрания.

Студент1: Это не Навального собрания. Это против коррупции митинги, а не за Навального.

П: По поводу коррупции сразу скажу одну фразу. Был такой генерал-лейтенант Шебаршин. Который *** [неразборчиво], ну сначала это называлось ПГУ, первое главное управление КГБ, а потом, когда КГБ расформировали, ПГУ превратилось в службу внешней разведки. Ну так вот, Шебаршин управлял три или четыре года. Но кроме этого он еще знаменит своими афоризмами. Время от времени *** [неразборчиво] пробегает в его афоризмах. «Если в государстве нет коррупции, значит, это государство никому не нужно.»

С1: То есть вам нравится когда у вас воруют?

П: Так вот. Воруют везде.

С1: Но это ненормально.

П: Даже если вспомнить Петра Первого. И его Меньшикова, который много сделал для российского государства, но тем не менее время от времени получал батогами от Петра Первого. Как-то раз там Петр Первый кого-то хотел посадить за воровство. Но генеральный прокурор, тогда как-то по-другому маленько назывался, тот ему сказал: «Государь, с кем же ты останешься, мы ведь все воруем». Так что поспокойнее относитесь к этому. Конечно, надо зарвавшихся сажать.

С2: А как узнать тех, кто зарвался?

П: Так вот. Продолжаю, к вопросу об этих фриках, которые выступали.

С1: Давайте поднимем руки, кто вчера выступал?

П: *** [неразборчиво]. Вы тоже выступали?

С1: Конечно, и не я один. Еще 1300 человек.

П: Так вот. Вы 1991 год не видели в Москве. А я видел.

С1: И вы хотите еще раз?

П: И знаю, сколько безответственных людей поспособствовали развалу государства. А потом девяностые годы. Вы это тоже не знаете, потому что родились уже на заходе. Томск, вообще говоря, в отношении этого хороший город. Во всех этих мероприятиях, что в 1991 году, что позже, ну там, скажем так, фрики всегда бывали. Ну и в Томске их некоторое количество, их можно пересчитать. Как посмотришь на эти фотографии – ну, рожи. Откуда они только берутся такие?

С3: Лазарева, например, да?

С1: Елена Генадьевна Лазарева была на митинге вчера.

С2: И мы. И вы наши рожи теперь называете? А ведь мы – ваши студенты, вот как вы нас уважаете.

С1: А Лазарева – ваша коллега.

П: Различного рода выступления отдельные конечно бывали. Но, слава Богу, ни, скажем, губернатор тогдашний, Кресс, лично я с ним мало сталкивался. Но вот мой коллега с ним на одной площадке жил несколько лет. Вот он очень критично к любой власти относится, мой коллега, как говорится. Вот. Ну хоть про этого губернатора он говорил: я могу точно сказать, что он – не вор. Ну он пробыл у нас, ну чуть ли не четверть века. Тогда, когда в других губерниях, как говорится… Вот сейчас про Жвачкина много вы знаете? Не шумит, не пылит, громких всяких заявлений революционных не делает.

С1: Потому что у кормушки.

П: Чем незаметнее работает чиновная рать, ну в смысле, без всяких громких заявлений, тем лучше. Каждый должен заниматься своим делом.

С4: Незаметно работать и не работать – разные вещи.

П: Каждый студент должен заниматься своим делом.

С1: И преподаватель тоже заниматься своим делом.

П: Рабочий тоже должен заниматься своим делом. Тогда у нас будут и улицы чистые и все остальное.

С1: И образование хорошее.

П: Ну посмотрел я фотографии про этот томский митинг. Я удивился, потому что на всероссийскую прессу редко попадает подобного рода вести из Томска. Я не узнал площадь эту. Она снята была с квадрокоптера. Ну, сотни две, на мою оценку, народу. Может быть вы, скажем так, узнаете? Те, кто приезжие, Томск наверняка город ножками изучали. Я-то теперь не шибко шатаюсь по городу. Где-то в центре. Почему я так говорю, потому что обелиск стоит высокий и по правую сторону фотографии видно деревянные дома, которые в центральной части города стоят. А здание какое-то там новое [неразборчиво], я его не видел, поэтому я его не узнал. Единственное, там вывеска, ну у меня крутится на языке «Азбука вкуса», но у нас этой «Азбуки Вкуса» нет, насколько я знаю. Это сеть торговая. Но что-то такое перед азбукой, там вместо азбуки, какое-то другое слово стоит. Может быть, вы и знаете это здание. Я посмотрел, ну сотни две.

С1: 1300.

П: Так. Фотографии. Молодые ребятишки, вышли с этими всякими громкими лозунгами. Ребята, если вам хочется заработать…

С1: Это бесплатно было.

П: …вы выбирайте себе способ зарабатывания. Хоть и говорят, что деньги не пахнут, пахнут, еще как. Способ зарабатывания, за который вам потом, через 5-10-15 лет не будет стыдно.

С2: Я сам пришел туда.

С1: За это никому не платили.

П: А я перехожу к следующей теме.

С2: Ну а я ухожу.

Напомним, митинг «Он вам не Димон» прошел 26 марта в 85 городах России, включая Томск. В Томске в митинге участвовали по разным оценкам от 500 до 1500 человек. В Москве полиция, по данным портала «ОВД-Инфо», задержала свыше 1 тыс.​ человек. В столичном ГУВД заявили примерно о 500 задержанных.

Поводом для проведения митинга стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о якобы баснословных доходах и недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В Бердске на пикет против коррупции на ту же тему вышло около 40 человек. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» против организатора акции Дениса Пискунова бердская полиция 28 марта возбудила административное дело за нарушение закона о митингах.

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