Бедность становится причиной большинства случаев изъятия детей из российских семей. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова по результатам мониторинга, проведенного ее организацией.

«Мы хотели бы ознакомить вас с итогами мониторинга. Мы обобщили 140 случаев наиболее ярких и проанализировали причины изъятия ребенка. В большинстве рассмотренных случаев причинами отбирания детей из семей послужили плохие бытовые условия, отсутствие ремонта, отсутствие мебели, недостаток мебели, недостаток продуктов в холодильнике, то есть бедность», — сказала она.

По словам Летковой, особое место в этом списке занимают долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так, отметила глава Ассоциации родительских комитетов, в Татарстане «в решении одного из исполнительных органов сказано, что необходимо проводить проверки, и у кого есть долги за ЖКУ, изымать детей». «Такие постановления действуют в ряде регионов, и сейчас это уже известная практика», — рассказала Леткова, добавив, что даже «если это (такие меры) не записано, то реализуется».

По ее словам, органы опеки вмешиваются в дела семьи и в тех случаях, «если родители строго воспитывают детей». «Детям в определенном возрасте хочется свободы, им родители уже мешают, и в этом случае органы опеки становятся на сторону ребенка: забирают, изымают детей», — пояснила она, добавив, что подобное вмешательство происходит и «в случае болезни родителей, когда они не могут работать».

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