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Грязные сугробы встречают молодоженов возле ЗАГСа в Бердске

Первое препятствие на пути к законному супружеству встречает бердчан уже возле входа в отдел ЗАГС. Грязные сугробы, между которыми образовалась лужа, обрамляют портал в счастливое семейное будущее.

О том, что неприятная картина портит настроение молодоженам и их родственникам, рассказала начальник отдела труда администрации Бердска Нина Сокловская вчера, 27 марта, на еженедельной общегородской планерке. По словам чиновницы, ей как горожанке довелось случайно услышать, что бердчане думают о чистоте территории возле знаковых для брачующихся дверей.

— Полторы недели назад была свидетелем скандала возле ЗАГСа. Там большие глыбы снега лежат прямо перед крыльцом. Скандалил очень сильно мужчина, потому что на самом деле невесты заходят — пройти там невозможно, — посетовала Нина Федоровна.

Высокопоставленные коммунальщики, которые присутствовали на совещании, промолчали. Однако, как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» директор бердского отдела ЗАГСа Лариса Крокус, земля под снеговыми завалами принадлежит муниципалитету и именно он должен их вывезти. Государственному органу не выдают денег на уборку этого участка. Отдел ЗАГС арендует помещение, но не прилегающую территорию. Своими силами специалисты отдела приводят в порядок крыльцо, но на большее нужны средства.

— Мы живем за счет субвенции, деньги выделяются только на оказание государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния. Чтобы мы могли выделить деньги на уборку территории, эта территория должна быть за нами закреплена. Мы не можем заключить договор на уборку, потому что это будет нецелевое использование средств, — рассказала Лариса Владимировна, которую тоже тяготит картина, встречающая посетителей.

Директор ЗАГСа надеется на помощь администрации и предполагает, что в будущем власть пересмотрит бумаги и отдаст учреждению прилегающию территорию, чтобы оно могло само организовывать уборку. А пока на памятных фото бердчан, назначивших свадьбу на один из весенних дней, будут видны чернеющие горы снега. Зато у женихов появится еще один повод показать избранницам свою заботу: чтобы платье любимой не испачкалось, ее придется доставить в зал бракосочетаний на руках.

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Грязные сугробы встречают молодоженов возле ЗАГСа в БердскеГрязные сугробы встречают молодоженов возле ЗАГСа в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [17:40]

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