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Дмитрий Медведев отметил, что стабильный рост экономики зависит от эффективности работы банков. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам и гостям XXVIII съезда Ассоциации российских банков, опубликованной на сайте кабмина.
«Банковский сектор является важнейшей частью российской экономики. От эффективной работы банков, их активного участия в кредитовании ключевых отраслей промышленности, важнейших инфраструктурных проектов, малого и среднего предпринимательства зависит, насколько быстро экономика сможет выйти на стабильную траекторию роста», — считает премьер.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что кредитно-финансовая система России справляется со сложными вызовами последнего времени — падением цен на нефть и волатильностью курса рубля, передает РГ. А «ее дальнейшее развитие связано с укреплением доверия со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков».
«Необходимо делать банковское регулирование и надзор более эффективными. Обеспечивать прозрачность банковского сектора, в том числе за счет повышения требований к стандартам корпоративного управления», — отметил глава правительства.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [17:00]
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