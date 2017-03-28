Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Медведев: стабильность экономики зависит от работы банков

Дмитрий Медведев отметил, что стабильный рост экономики зависит от эффективности работы банков. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам и гостям XXVIII съезда Ассоциации российских банков, опубликованной на сайте кабмина.

«Банковский сектор является важнейшей частью российской экономики. От эффективной работы банков, их активного участия в кредитовании ключевых отраслей промышленности, важнейших инфраструктурных проектов, малого и среднего предпринимательства зависит, насколько быстро экономика сможет выйти на стабильную траекторию роста», — считает премьер.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что кредитно-финансовая система России справляется со сложными вызовами последнего времени — падением цен на нефть и волатильностью курса рубля, передает РГ. А «ее дальнейшее развитие связано с укреплением доверия со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков».

«Необходимо делать банковское регулирование и надзор более эффективными. Обеспечивать прозрачность банковского сектора, в том числе за счет повышения требований к стандартам корпоративного управления», — отметил глава правительства.

Новости smi2.ru

  • Экономика России достигла «дна» (7)
  • Совкомбанк расширяет список услуг в мини-офисах обслуживания (0)
  • Опрос: половина россиян считает банковский вклад невыгодным (5)
  • Дефолт отменили в России (3)
  • Включить печатный станок предлагает советник Путина (5)
Медведев: стабильность экономики зависит от работы банков

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [17:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:50] Детей изымают из семей из-за бедности родителей

[17:40] Грязные сугробы встречают молодоженов возле ЗАГСа в Бердске

[17:00] Медведев: стабильность экономики зависит от работы банков

Все новости

[17:50] Детей изымают из семей из-за бедности родителей

[17:40] Грязные сугробы встречают молодоженов возле ЗАГСа в Бердске

[17:00] Медведев: стабильность экономики зависит от работы банков


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: