— Врач сказал: «Ничего хорошего не ждите». Ведь у Надюшки нет контакта между головным и спинным мозгом. Она уже никогда не сможет разговаривать. Доктора единственное что советуют, так это постоянно крутить ее и вертеть, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Махкамова.

Пятый год прикована к постели Надя Яркова, получившая тяжелейшие травмы после ДТП. Ее мама, Ольга Махкамова, по-прежнему ждет чуда. Хочет верить, что дочь встанет на ноги.

Напомним, вечером 15 октября 2012 года 20-летнюю Надю Яркову сбил автомобиль. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой увезли в больницу, где сделали трепанацию черепа. Лишь в марте следующего года ее выписали из больницы. Доктора сказали, что прежней Надя уже никогда не станет.

Надя младшая в многодетной семье. Она выпускница бердского кадетского корпуса. Была очень веселым и жизнерадостным человечком. Пока не произошел несчастный случай.

Семья не могла собрать средств для дорогостоящего обследования, дающего надежду на выздоровление, поэтому обратилась за помощью к читателям «Курьер. Среда. Бердск». Для обследования в НИИТО нужно было 53 000 рублей.

За несколько дней благотворители собрали для обследования Нади около 30 000 рублей. Один из благотворителей предложил полностью оплатить обследование. Но когда родные обратились в клинику, доктора ответили, что при Надином состоянии можно надеяться только на чудо. Ну еще купить для нее специальную кровать и постоянно делать массаж.

На собранные благотворителями деньги в сентябре 2014 года купили кровать для пострадавшей в ДТП бердчанки. Это приобретение значительно облегчило жизнь матери, на плечи которой полностью лег уход за дочерью.

Вся жизнь Ольги Ивановны теперь посвящена дочери. Она живет по ее распорядку. Моет, кормит, переодевает. Освоила компьютер. И если что-то нужно узнать, например, как делать массаж, спрашивает об этом в интернете. Ежедневно массирует дочери ноги и руки. И Надя ими уже потихоньку шевелит.

Конечно, не всегда просто дается уход за дочерью. В плохую погоду та бывает очень капризна. Плачет, когда что-то не так. И поднять ее порой у матери просто не хватает сил.

— Упаду на диван и плачу. Она на меня смотрит. Подхожу к ней, вроде как и полегче становится и вроде не такая она и тяжелая, — делится Ольга Ивановна.

Надя все понимает, уверяет ее мама. С удовольствием смотрит телевизор. Когда ей что-то нравится — улыбается, что-то не так — хмурится или отворачиват голову от экрана. Один из врачей, наблюдавший девушку, посоветовал показывать ей не только мультики и концерты, но и фильмы ужасов. Эмоции должны быть разными.

— Нужно чаще ее садить в кресло. Но наше старое, с высокой спинкой, уже пришло в негодность. А в инвалидное усадить Надю не могу. Она сразу начинает рыдать. Не нравится ей оно. Нужно будет пробежаться по магазинам, найти подходящеее кресло и приобрести в кредит, — говорит Махкамова.

И так кое-как приходится 64-летней пенсионерке сводить концы с концами, а тут еще проблема — задерживают доставку пеленок. Приходится вносить в расходы и их покупку. Одна упаковка стоит более 1000 рублей. Конечно, самое удобное для Нади, по словам матери, впитывающие трусики. Но семье они не по карману.

Ольга Ивановна не просила помощи. Но мы прекрасно знаем, как нелегко живется семье, и поэтому обращаемся к нашим читателям-благотворителям. Если у вас лежат пеленки без надобности или есть возможность купить их или подгузники-трусики (размер 46-48), вы можете обращаться в редакцию по адресу: ул. К. Маркса, 24 (с 9.00 до 18.00), справки по тел.: 3-00-10.

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