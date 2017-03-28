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Орден «За службу России» I степени вручили летчику из Бердска

С торжественного события началась еженедельная общегородская планерка в мэрии вчера, 27 марта. Орден «За службу России» I степени вручили подполковнику запаса, легенде Бердского вертолетного полка, председателю общественно организации «Ветеранов войн и военной службы» Анатолию Золотухину. В субботу, 25 марта, он отметил 60-летний юбилей.

— В нашем кругу ценятся мужество и верность. Анатолий Александрович обладает этими чувствами с самого рождения. Он ни разу никому не изменял, он ни разу ни перед кем не отступил, — с гордостью поведали о товарище Борис Ионов и Александр Левчик, ветераны-афганцы, которые уверены, что его имя «войдет золотой строкой в историю нашего города».

Представители власти присоединились к теплым словам поздравляющих. Они рассказали о том, насколько значимы для Бердска общественный труд по воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения и его личные заслуги перед Родиной. «Поздравляю от всех жителей хорошего красивого города Бердска», — обратился к юбиляру и.о. главы Бердска Александр Тужик.

— Когда он заканчивал службу в Азербайджане — там был уже Гейдар Алиев президентом, Анатолий Александрович порд свою ответственность, не оставляя воинскую технику пусть на соседних, но уже бывших наших республиках, принял решение и увел эскадрилью боевых вертолев Ми-8 и Ми-24 в Россию, — вспомнил об одном из подвигов спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин.

Но самое теплое и трогательное поздравление подготовили для своего наставника воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов. Директор отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок показала слайд-шоу с последней профильной смены «Бердская дружина». В конце презентации юбиляра ждал видео-привет от молодых патриотов и дружное «Поздравляем Анатолия Александровича Золотухина!».

Справка администрации Бердска: Анатолий Александрович выполнял интернациональный долг в «горячих точках» Карабаха, Афганистана и Чечни. Осуществлял миротворческие задачи в Грузии. Награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Мужества, медалью «За отличие в воинской службе» I степени. Бердское отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войн и вооруженных Сил Российской Федерации, возглавляемое Анатолием Александровичем, по праву является одной из самых активных ветеранских организаций в городе. Он принимал личное участие в возведении Мемориального комплекса воинскому братству. Проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, являясь командующим военно – спортивной игры «Зарница» в городе Бердске и начальником штаба Бердского отделения движения «Юнармия». Анатолий Александрович пользуется заслуженным авторитетом не только среди военных коллег, но и среди руководителей организаций, предприятий и жителей города.

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Орден «За службу России» I степени вручили летчику из БердскаОрден «За службу России» I степени вручили летчику из БердскаОрден «За службу России» I степени вручили летчику из Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [16:30]

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