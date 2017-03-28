Неприбыльные заправки

ЛУКОЙЛ, владеющий 2544 автозаправками в России (это 21% от общего числа АЗС в России), изучает возможность продажи ​до 30% этой сети. Компания хотела бы избавиться от автозаправочного бизнеса в семи регионах страны. По словам собеседника РБК в компании, это практически вся ее сеть в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях и часть активов Московской области, а также Чувашии. Источник в ЛУКОЙЛе называет главной причиной такого шага падение рентабельности бензиновой розницы. По его данным, в 2016 году средняя маржа АЗС в указанных регионах достигала 2 тыс. руб. с тонны реализуемого топлива, а по итогам первого квартала 2017 года из-за налогового маневра и роста акцизов рухнула в 250 раз — до 8 руб. за тонну.

Ставки акцизов на бензин пятого класса с 1 января 2017 года остались на уровне 2016 года — 10,13 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо выросли до 6,8 тыс. руб. Изначально акцизы предполагалось снизить, но из-за падения мировых цен на нефть сохранением размера акцизов заполнили дыры в дорожных фондах.

Как объяснил РБК собеседник в ЛУКОЙЛе, помимо роста налоговой нагрузки прибыльность заправок падает из-за сдерживания регуляторами повышения цен на бензин. «Мы обязаны контролировать качество бензина, вынуждены вкладываться в развитие своих заправок, несмотря на падение спроса и снижение рентабельности. За счет продажи на заправках сопутствующих товаров маржу увеличить не получается. Ждать, пока мы получим убыток, мы не хотим», — сетует он.

Другой собеседник в компании слышал о планах ЛУКОЙЛа избавиться от большого количества заправок, однако сказал, что переговоры с конкретными покупателями пока не ведутся. Он добавил, что речь может идти о продаже АЗС в три этапа по частям либо единым лотом при наличии серьезного покупателя, а также не исключил продажи одного из убыточных НПЗ компании — Ухтинского. Слышал о падении маржи на заправках ЛУКОЙЛа и один из трейдеров, торгующих на топливной бирже СПбМТСБ. Пресс-секретарь ЛУКОЙЛа Виталий Матушкин от комментариев воздержался.

Официальные представители «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» не стали комментировать, интересна ли им покупка части АЗС ЛУКОЙЛа или всего лота, представитель «Роснефти» на звонок не ответил.

По расчетам аналитиков Thomson Reuters Kortes, средняя рентабельность АЗС по стране по бензину АИ-92 составляет 10,3% (с начала года выросла на 0,9%). По их данным, с 1 января по 24 марта 2017 года цена на бензин АИ-92 и АИ-95 в европейской части России в розничной продаже выросла в среднем на 1,6%, до 35,9 руб. за литр АИ-92 и 39,01 руб. за литр АИ-95. По данным Московской топливной ассоциации, за неделю с 20 марта бензин подорожал в среднем на 6–7 коп. за литр.

В Турции лучше

Между тем ЛУКОЙЛ намерен расширять свою сеть АЗС в Турции. Об этом РБК сообщил президент компании Вагит Алекперов в интервью во время инвестфорума в Сочи. Сейчас компании принадлежит более 600 АЗС в Турции (5% рынка). «Мы увеличили свое присутствие в Бельгии и Голландии, где есть у нас нефтеперерабатывающий завод, сильно присутствуем на Балканах и продолжаем усиливаться; мы намерены активизироваться в Турции, потому что наши заводы ориентированы на этот рынок», — рассказал Алекперов.

Дисконт неизбежен

РБК спросил у потенциальных покупателей заправок ЛУКОЙЛа, интересны ли им такие активы. Источник РБК в «Газпром нефти» объяснил, что в случае поступления такого предложения покупку сразу 700 АЗС «дочка» «Газпрома» не рассматривала бы, поскольку это практически половина ее собственной сети заправок. Источник РБК в «Роснефти» сообщил, что рентабельность их собственных заправок также сильно снизилась из-за налогов. Кроме того, у них нет возможности купить так много АЗС сразу: компании предписано Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продать часть заправок «Башнефти» по итогам приобретения ее контрольного пакета. Увеличение доли на рынке АЗС в Центральной России, где у «Роснефти» и так наблюдается доминирование, может привести к конфликту с ФАС.

Источник РБК в «Сургутнефтегазе» слышал о намерении ЛУКОЙЛа расстаться с частью АЗС и считает такое решение логичным. Он подтверждает падение рентабельности топливных заправок нефтяников не только из-за роста налогового бремени, но и из-за несогласованности требований властей. «У крупных производителей топлива есть проблема взаимодействия одновременно с ФАС и налоговой службой. Антимонопольный регулятор запрещает повышать цены выше инфляции, а налоговая служба предъявляет занижение налога на прибыль из-за слишком низких, по ее мнению, цен на АЗС. В результате ЛУКОЙЛ, который был вынужден судиться с налоговой службой и выполнять предписания ФАС, вынашивает планы продажи части своего розничного бизнеса уже с прошлого года», — поделился с РБК конкурент компании. Собеседник РБК добавил, что этот бизнес был значительно прибыльнее до запрета продажи алкоголя на АЗС (запрет введен в 2011 году, сейчас в Госдуму внесен закон о легализации продажи алкоголя на заправках). «В отдельные периоды года мы наблюдаем убытки в рознице», — замечает менеджер «Сургутнефтегаза».

Заместитель гендиректора Российского топливного союза Григорий Сергиенко согласен с расчетами источников РБК в ЛУКОЙЛе по падению рентабельности АЗС. По мнению эксперта, сейчас неудачное время для продажи заправок из-за отсутствия спроса: даже «Роснефть» по итогам сделки по поглощению ТНК-BP не смогла продать весь рекомендованный ФАС объем АЗС. Кроме того, он отмечает, что независимые продавцы бензина в регионах увеличили продажу своих заправочных активов. В результате, как считает эксперт, ЛУКОЙЛ сможет найти покупателя для АЗС только с дисконтом к рыночной цене. По мнению Сергиенко, ФАС и правительство никогда не разрешат увеличить цены на топливо выше инфляции. Он прогнозирует, что рост цены на бензин не превысит 4% в год.

Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов тоже считает, что дисконт неизбежен. Он отмечает, что все сети заправок столкнулись с падением маржи, поэтому момент для продажи выбран неподходящий, а потенциальному приобретателю АЗС придется взять на себя немало рисков.

Предупреждение ФАС

Источник РБК в ЛУКОЙЛе утверждает, что приемлемый уровень рентабельности в указанных регионах на АЗС ЛУКОЙЛа был бы достигнут, если бы правительство разрешило поднять цену сразу на 5 руб. за литр. Федеральной антимонопольной службе неизвестно о желании ЛУКОЙЛа поднять цены на АЗС на 5 руб. за литр и возможной продаже 700 заправок, сказал РБК начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. По его мнению, такой рост цен на топливо необоснован: цены на АЗС традиционно растут темпами, близкими к инфляции, а последние годы даже медленнее. Он добавил, что если компания пойдет на такое подорожание топлива, то это может стать предметом расследования ФАС о соответствии нормам антимонопольного законодательства. В случае доказательства такого факта по закону компании грозит «оборотный штраф» — его объем может составить от 1 до 15% от выручки на этом рынке. «ЛУКОЙЛ реализует программу реконструкции и строительства новых АЗС, а также периодически подает ходатайства в ФАС о покупке новых заправок: видимо, розничный бизнес остается интересным для компании», — считает Махонин.

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