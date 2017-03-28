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Водительские права можно получить и заменить в МФЦ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о наделении многофункциональных центров (МФЦ) функциями по замене водительских удостоверений. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Сейчас права могут выдавать только подразделения Госавтоинспекции.

Постановление правительства предусматривает, что МФЦ смогут выдавать водителям новые удостоверения, поступившие из ГИБДД, а также международные водительские права, передает РИА Новости.

Кроме того, подписанный документ уточняет вопросы замены водительских прав до истечения срока их действия. Согласно новым правилам, водители, предоставившие медицинское заключение, смогут получить новое удостоверение на десять лет, тогда как сейчас первоначально установленный период не подлежит изменению.

Также постановление правительства разъясняет процедуру обмена иностранных водительских удостоверений на российские права.

Новые правила призваны повысить качество предоставления госуслуг, уменьшить финансовые и временные издержки россиян, а также снизить коррупционные риски.

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Водительские права можно получить и заменить в МФЦ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [15:40]

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