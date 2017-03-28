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Аварийные ямы засыпают горячим асфальтом на четырех улицах Бердска

Ямы на дорогах, проступившие после таяния снега, начальник управления ЖКХ Владимир Захаров назвал одной из главных проблем коммунальщиков этой весной. Вчера, 27 марта, на еженедельной городской планерке чиновник рассказал, как специалисты «Центра муниципальных услуг» будут бороться с рытвинами и ухабами.

В городе уже сейчас во всю идет аварийный ремонт дорог. Особо опасные для автомобилистов выбоины засыпают асфальтом. Хотя такая технология вызывает недоумение у бердчан, власть считает эту меру эффективной. Процедуре уже подверглась одна из самых проблемных улиц города — Химзаводская.

— Нам удалось запустить асфальто-бетонный завод, который находится в Бердске, и сейчас у нас работает звено по укладке горячего асфальта в аварийные ямы. Удалось пройти улицу Химзаводскую, сейчас работаем на Боровой. В планах улицы Красная Сибирь и Свердлова, — рассказал о планах начальник управления.

К более серьезному и долговечному ямочному ремонту коммунальщику готовятся в апреле. В зависимости от того, какая погода ждет Бердск во второй месяц весны, они выберут время для укладывания «заплаток» в дорожное полотно. Предположительно, это 10-15 числа.

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Аварийные ямы засыпают горячим асфальтом на четырех улицах Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [15:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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