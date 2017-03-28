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Прокуратура признала незаконным требования хоккейного клуба «Кристалл» к родителям юных хоккеистов оплатить занятия на катке. Правоохранители провели проверку после жалоб воспитанников бердской ДЮСШ на «доску позора» с фамилиями ребят, чьи мамы и папы не внесли деньги за тренировки.
Напомним, с января 2017 года хоккейный клуб «Кристалл» решил брать плату за занятия на льду для воспитанников муниципальной спортшколы, которая арендует лед у клуба. Причем, уверяют родители, коснулось это лишь тех подопечных, кто не подает больших спортивных надежд, а тренируется для общего развития. В прокуратуре они потребовали проверить: законно ли их детей не допустили до занятий и имел ли право «Кристалл» вводить персональную оплату в отношении «неперспективных» игроков, а также использовать их личные данные в списках должников.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Бердска Татьяна Макарова, ведомство разобралось в конфликте и пришло к выводу, юных хоккеистов не должны делать взносы за посещение катка. Правоохранители выяснили, что срок контракта между ДЮСШ и клубом на использование льда истек 31 декабря 2016 года, а новый они заключили лишь в марте этого года. Поэтому прокуратура направила представление в адрес городской администрации, которой и подчиняется спортшкола.
— По результатам проверки вынесено представление главе города, поскольку администрация, имея в муниципальном ведении ДЮСШ «Бердск», в частности отделение хоккея, не организовала условия для занятий учащихся, — сообщила Татьяна Сергеевна.
В адрес спортшколы тоже направлено письмо с требованием устранить нарушения. Правоохранители обнаружили, что персональные данные воспитанников используются без согласия законных представителей. И хотя данные, опубликованных на «доске позора» в хоккейном клубе, слишком незначительны, чтобы считать их персональными, ДЮСШ посоветовали лучше следить за сохранением личной информации о подопечных.
Сейчас у правоохранителей есть повод утверждать, что «Кристалл» не имел права публично требовать денег с родителей спортсменов. «С родителями договор никакой не заключался на оплату занятий», — поясняет Макарова. Хотя, отмечает она, президент спорткомплекса «Кристалл» Виктор Голубев как владелец мог запросить плату за аренду катка от ДЮСШ. Этическая сторона вопроса в данном случае не стала поводом для вынесения представления руководству клуба.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [14:50]
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