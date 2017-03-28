9 апреля одновременно с выборами президента в Южной Осетии пройдет референдум о «возвращении республике исторического названия». Помимо действующего наименования республике предлагается дать еще одно, равнозначное — «Государство Алания». Глава республики Леонид Тибилов заявляет, что переименование «создаст условия и предпосылки» для вхождения республики в состав РФ. Настроения в Южной Осетии накануне дня голосования изучала корреспондент «Ъ».

Южная Осетия уже третье десятилетие живет с неопределенным правовым статусом. Ее независимость кроме России пока признали только Никарагуа, Венесуэла и тихоокеанские острова Науру и Тувалу (а также другие непризнанные и частично признанные республики, в том числе Абхазия, Приднестровье, ЛНР и ДНР). У Южной Осетии даже есть посол в Никарагуа и Венесуэле. Правда, в целях экономии дипмиссия базируется в столице республики Цхинвали, которую здесь называют «Цхинвал» — на осетинский манер. Бюджет республики в основном состоит из финансовой помощи России (см. справку).

Одновременно с президентскими выборами в Южной Осетии пройдет референдум о возвращении стране «исторического названия» — Алания. Леонид Тибилов заявил, что переименование «создаст условия и предпосылки для вхождения «Единой Алании» в состав РФ». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал это «очередным шагом к последующей аннексии оккупированных территорий».

Спустя восемь с половиной лет после «пятидневной войны» дома, напоминающие о боях — изрешеченные снарядами, с пробитыми фасадами или вовсе разрушенные,— здесь не редкость. Цхинвальский универмаг, сгоревший в августе 2008 года, так и не восстановили. Зато строится Госдрамтеатр, в кафе «Винченцо» можно подключиться к бесплатному вайфаю, а мигающая разноцветными огоньками реклама приглашает зайти в клуб «Адреналин» на улице Сталина.

Кандидатами в президенты зарегистрированы трое: действующий глава Леонид Тибилов, глава южноосетинского парламента, генерал-лейтенант Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ республики Алан Гаглоев. Эдуарду Кокойты, руководившему Южной Осетией в 2001-2011 годах, в регистрации отказано. Центризбирком (ЦИК), а затем и Верховный суд республики сочли, что его кандидатура не соответствует цензу оседлости. Это требование введено еще в 2001 году: кандидатом в президенты мог стать только человек, постоянно проживавший на территории Южной Осетии в течение десяти лет. При Эдуарде Кокойты было внесено уточнение: «последние десять лет». Теперь почти ежедневно сторонники господина Кокойты собираются на митинги с требованием восстановить его регистрацию и отправить власть в отставку: по данным сторонников экс-президента, на митинги приходит в среднем 3 тыс. участников. По данным администрации республики, на улицу выходит в десять раз меньше людей. Но сотрудники правоохранительных органов все равно на всякий случай стерегут центр города при поддержке автозаков.

Будним днем в штабе господина Кокойты собрание сторонников — пришло не меньше полутора сотен человек. Лидер появляется под одобрительные возгласы и аплодисменты, призывает «не опускать руки»: по его данным, «в Москве идут серьезные консультации» о «равных условиях» для всех выдвинувшихся кандидатов. Эдуард Кокойты заверяет «Ъ», что протесты будут исключительно мирными: «Наша задача — не допустить обострения противостояния, где и с одной, и с другой стороны люди, которые защищали Южную Осетию, добились признания ее независимости. Эти люди имеют за спиной боевой опыт, и я бы не хотел, чтоб они применяли этот опыт сейчас». Отказ в регистрации он называет «беспрецедентным». Например, в качестве доказательства несоответствия цензу оседлости суду представили «сфальсифицированные журналы» о пересечении границы. «Наши пограничники же не в белых перчаточках ходят. А тут бумага белая-белая. У журнала, который якобы год пролежал на посту в горах»,— рассказывает экс-президент. К тому же, добавляет он, регистрация въезжающих в республику фактически не ведется. Эдуард Кокойты говорит, что «меньше занимался» общественно-политической жизнью «по договоренности с администрацией» Южной Осетии: «Это расценили, будто Эдуарда Джабеевича нет в республике».

Экс-президент упорно добивается встречи со своим преемником: Леонид Тибилов якобы обещал встретиться, но «наутро отказался от своих слов». Кроме того, господин Тибилов скрыл в предвыборной декларации автомобиль «Шевроле Нива», утверждает господин Кокойты, да и вообще «полностью подконтролен тем внешним силам, которые хотят лишить народ Южной Осетии права выбора». Эдуард Кокойты признает, что имеет в виду помощника президента РФ Владислава Суркова: «Он полностью провалил и проваливает поручения президента (Владимира Путина.— «Ъ») на всех направлениях. Донецк, Луганск, Абхазия, Южная Осетия — скажите, где спокойно, где стабильно?»

На митингах в поддержку Леонида Тибилова Эдуарда Кокойты просят «не мешать развитию и стабильности». В беседе с «Ъ» глава Южной Осетии отмечает, что «автором формулировки» (об обязательном проживании в республике «последние десять лет») является сам Эдуард Кокойты. «Судебное решение окончательное и, понятное дело, изменять его никто не будет»,— подчеркивает президент, а встретиться с оппонентом он мог бы, если бы тот перестал «митинговать и нарушать общественный покой». «Прилагаю максимум усилий, чтобы в обществе не было напряженности»,— подчеркивает Леонид Тибилов.

6 февраля Леонид Тибилов подписал указ о проведении в Южной Осетии референдума — голосование будет организовано в один день с президентскими выборами «в целях экономии», пояснил он «Ъ». Предлагается утвердить для республики второе, равнозначное название — «Государство Алания». Входящая в состав России Северная Осетия добавила к своему названию «Алания» в январе 1995 года.

Переименование принципиально важно для осетин, которые считают себя потомками древних алан. «Появившись еще в I веке н.э., к X веку так называемое Аланское раннефеодальное государство было уже довольно крупным государственным объединением. В него тогда входили все народы Северного Кавказа, население насчитывало 2 млн человек. Но после нашествия татаро-монголов Алания как таковая исчезла»,— рассказывает «Ъ» первый президент Южной Осетии, главный научный сотрудник Отдела культурной антропологии южных осетин Владикавказского научного центра РАН Людвиг Чибиров.

К попыткам других народов назвать себя аланами здесь относятся ревниво. Когда в начале марта 2017 года в интернете появилась петиция о «переименовании Ингушетии в Аланию», во Владикавказе в знак протеста собрался митинг. В отсутствии таких планов протестующих пришлось убеждать главам обеих республик. «Люди, которые могут элементарно писать или читать,— все они стали сегодня историками»,— возмущается Людвиг Чибиров. Он поддерживает переименование Южной Осетии: «У нас общие история, язык, культура, а общее название еще больше сблизит нас как единое этническое целое. Объединение с Россией — это вековая мечта нашего народа». В Северной Осетии не возражают, чтобы жители юга получили аналогичное название, подтверждает член комитета по национальной политике североосетинского парламента Виталий Чельдиев («Патриоты России»): осетины на севере и на юге — «единый народ», который просто живет по разные стороны Главного Кавказского хребта.

Проголосовать на выборах и референдуме обладатели южноосетинских паспортов смогут также в консульствах в Абхазии, Москве и в Северной Осетии, где живет немало выходцев с юга. По официальным данным, численность населения Южной Осетии — около 53 тыс. человек. Но фактически в ней живут 35-37 тыс., признают собеседники «Ъ» в республике: многие перебрались во Владикавказ и другие города России, еще больше могли незаконно получить южноосетинские паспорта. После развернувшейся в начале 2017 года дискуссии о незаконной выдаче документов в КГБ Южной Осетии заявили, что «при прежней власти было похищено более 10 тыс. бланков паспортов», но все эти паспорта «находятся в розыске».

В Северной Осетии планировалось открыть два избирательных участка (оба в консульстве Южной Осетии), но в начале марта ЦИК Южной Осетии заявил об открытии третьего — в Пригородном районе. Леонид Тибилов одобряет это решение: «Была масса обращений со стороны жителей Северной Осетии. Лишать их права голосовать было бы против закона».

В кабинете Анатолия Бибилова в офисе его партии «Единая Осетия» — портрет Сергея Шойгу, написанный маслом. Кандидат рассказывает «Ъ», что дополнительный участок решили открыть уже после истечения законных сроков. «У нас есть консульство. Зачем открывать участок где-то еще? Абсолютно незаконно налево-направо раздают паспорта республики, которые многим соотечественникам нужны для того, чтоб оформить машину в Южной Осетии (растаможить автомобиль в республике стоит в разы дешевле, чем в РФ.— «Ъ»)»,— объясняет кандидат. Но люди, которые «не живут в республике, не занимаются решением ее проблем», «не должны иметь право выбирать ее президента».

Политтехнолог, работавший на южноосетинских выборах, рассказал «Ъ», что главное поле для «административного ресурса и махинаций» — в Северной Осетии, где участки хуже контролируются наблюдателями. «В паспорта Южной Осетии ставятся отметки о голосовании. Но человек сможет, например, проголосовать на севере и, не получив эту отметку, в тот же день поехать голосовать повторно на юг (это три-четыре часа езды.— «Ъ»)»,— рассуждает собеседник «Ъ». При этом Анатолий Бибилов, отмечает технолог, ведет активную кампанию. Спустя пару дней после встречи Леонида Тибилова с Владимиром Путиным, он встретился с главой Совета федерации Валентиной Матвиенко.

На предвыборную встречу с Анатолием Бибиловым в Цхинвали приходят несколько сотен его сторонников. Над толпой развеваются флаги «Единой Алании» — молодежного движения, поддерживающего кандидата. На осетинском языке кандидат призывает «не разделять людей в преддверии выборов на тибиловцев, бибиловцев и кокойтовцев»: «Нам надо сплотиться и смело, с огромной любовью к Родине и своему народу показать достойный пример подрастающему поколению!» После митинга участники собираются в круг и исполняют народный танец хонга. Не все в Южной Осетии согласны, что переименование в «Государство Алания» поможет объединиться под одним флагом с Северной Осетией Не все в Южной Осетии согласны, что переименование в «Государство Алания» поможет объединиться под одним флагом с Северной Осетией

За то, что Южная Осетия должна стать частью России, в республике выступают все без исключения. Но не все согласны, что переименование этому способствует. Анатолий Бибилов считает, что в новом названии не должно быть слова «государство». «Люди не разделяют Южную и Северную Осетию и хотят, чтобы наша республика называлась аналогично: «Южная Осетия — Алания». Мы всегда говорим, что мы разделенный народ, и эту разделенность мы должны показывать даже в названиях наших республик»,— поясняет кандидат. Он убежден, что это будет мешать потенциальному вхождению в состав России: «Что будет делать государство в государстве? В РФ нет такого субъекта, который бы назывался «государство Чечня» или «государство Кабардино-Балкария», значит, не может быть и государства Алания. Это ведь референдум. Дайте возможность выбора народу!» Почему референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России был отложен на 2017 год

Леонид Тибилов заверяет, что формулировка «Государство Алания» не помешает «вхождению республики в состав России при принятии такого решения в РФ». «Лично я в самом начале считал, что нужно назвать республику идентично Северной Осетии»,— говорит он. Но потом «вопрос изучили историки и правоведы» и пришли к выводу, что после исчезновения государства Алания «вот уже 600 лет как мы потеряли свою государственность». Эдуард Кокойты и вовсе считает, что у республики должно остаться одно название «Государство Алания», а в паспортах нужно указывать национальность «алан» или «аланка»: «Не надо делать половинчатых шагов».

Фактически референдум призван обеспечить высокую явку, а заодно может добавить популярности его формальному инициатору Леониду Тибилову, говорят собеседники «Ъ» в Южной Осетии. Это хороший предвыборный ход, потому что жители тему интеграции с Россией «ассоциируют с безопасностью», отмечает Виталий Чельдиев. Уровень политического участия в республике и так довольно высок. Например, президентские выборы в 2011 году проходили в два тура и завершились протестами и назначением повторных выборов. Новые выборы главы в апреле 2012 года также проходили в два тура, в обоих явка превысила 70%. Политтехнолог, работавший в Южной Осетии, говорит, что «народ хорошо воспринимает выборы, потому что им не хватает экшена — других развлечений в республике практически нет»: «Менталитет у людей там напоминает о 90-х, когда многие в России пребывали в эйфории в ожидании перемен и свято верили политикам».

Собеседники «Ъ», близкие к руководству Южной Осетии, не сомневаются, что вопрос вхождения республики в Россию будет отложен: России не нужны ни напряженность на Северном Кавказе, ни новые экономические санкции. В республике и так используются рубли, большинство населения имеет российские паспорта и, соответственно, право голосовать на российских выборах, а южноосетинские воинские подразделения смогут входить в состав Вооруженных сил России (Владимир Путин одобрил соответствующее соглашение 14 марта).

Первый зампред парламента Северной Осетии единоросс Станислав Кесаев полагает, что России работать с Южной Осетией как с партнером выгоднее, чем как с «субъектом в своем составе». Россия решает в республике свои стратегические вопросы, в том числе размещает там военную базу. «Если к моим границам в Прибалтике подходят натовцы совсем близко, так, что в Ивангород заглядывают, то почему Россия не может вот так заглянуть в город Гори — стратегический пункт Грузии?» — рассуждает он. К тому же если между регионами РФ бюджет распределяется по принципу «я у тебя сначала забираю, а потом сверху вниз посыпаю, как сорока-белобока», то перед «стратегическим партнером» нет прямого обязательства: можно оценить, «в состоянии он себя кормить или нет», говорит парламентарий.

Граница республики с Россией и так «достаточно символична», и ничего не мешает ей развиваться и сейчас, отмечает господин Кесаев: «Я им говорю: ребята, перестаньте праздновать, начните работать. Несчастье всех этих маленьких «банановых республик» в том, что сколько бы денег в них ни вкладывали, эти деньги уходят неизвестно куда». Анатолий Бибилов говорит, что «помощь от России большая», а в республике «коэффициента полезного действия до сих пор нет»: инвестпрограмму по развитию республики видно «только в статьях бюджета». «Мне могут сказать — вот мы же театр строим, школы, детские сады,— поясняет он.— Да, мы строим, а завтра мы снова будем обращаться к России: уважаемые наши братья, помогите нам, мы не можем содержать эти здания, помогите нам еще деньгами. Но осетины никогда не были людьми, которые просят милостыню».

«Если сравнить, что было в 2008 году и что мы имеем сегодня,— это две большие разницы,— возражает Леонид Тибилов.— Мы практически завершили восстановительный процесс, а это был непростой вопрос. Сегодня мы работаем над составлением новой программы на 2018-2019 годы».

Господин Тибилов уверен, что как только Россия «будет готова принять Южную Осетию в свое пространство», в республике «получат соответствующий сигнал»: «Пока мы не хотели бы давать политическую нагрузку нашему стратегическому партнеру». На вопрос «Ъ», не обижаются ли в республике на то, что Крым стал частью России сразу после референдума, Леонид Тибилов ответил: «Нам абсолютно не обидно, мы рады за наших друзей. Братский народ Крыма нашел свое пристанище».

Леонид Тибилов подчеркивает, что результаты референдума 1992 года, когда за «воссоединение с Россией» проголосовали 99,89% при явке 96,9%, «никто не отменял». Но Анатолий Бибилов убежден, что желание войти в состав России нужно закрепить новым референдумом: «В 2006 году проходил другой референдум — о независимом развитии республики Южная Осетия,— который нивелировал результаты референдума 1992 года». По его словам, «если вы не постучались в дверь, вам эту дверь никто не откроет». «Между мной и президентом есть договоренность, что такой референдум состоится после президентских выборов в 2017 году. Получается, что мы его должны провести буквально в течение ближайших девяти месяцев»,— говорит господин Бибилов.

В ходе прямой линии в апреле 2016 года Владимир Путин заявлял, что если «народ Южной Осетии хочет проведения такого референдума», то «мы не можем… этому противиться»: «Но мы пока не знаем, что будет положено в основу этого референдума, как будут сформулированы вопросы в окончательном виде,— в зависимости от этого будем дальше думать». После встречи господина Путина и Леонида Тибилова 21 марта 2017 года тема вхождения Южной Осетии в состав России в их заявлениях не звучала.

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