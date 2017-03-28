Более двух часов провел сегодня, 28 марта, в бердской полиции Денис Пискунов, организатор антикоррупционного воскресного пикета. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне его пригласили в городской отдел МВД повесткой.

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