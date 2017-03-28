В Новосибирске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в приготовлении к организации убийства по найму жительницы Новокузнецка, а также в приготовлении к совершению убийства полицейского. Об этом сегодня, 28 марта, сообщил региональный СКР.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к организации убийства по найму), ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух лиц, в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности).

Следствием установлено, что в июне 2016 года обвиняемый, у которого сложились личные неприязненные отношения с бывшей знакомой в период их совместного проживания, решил совершить её убийство. С этой целью он нашел исполнителя преступления, который за денежное вознаграждение согласился совершить заказное убийство женщины.

Информация о готовящемся преступлении стала известна сотрудникам правоохранительных органов, в связи с чем были тщательно запланированы и проведены оперативно-розыскные мероприятия по изобличению злоумышленника.

Вечером 23 июня 2016 года в ходе личной встречи с исполнителем убийства у одного из магазинов в центре Новосибирска обвиняемый передал ему информацию о личности женщины, необходимую для подготовки к ее убийству (фотографии, адреса ее места жительства и пребывания в городе Новокузнецке), а также денежные средства в сумме 20 тысяч рублей в качестве аванса за совершение преступления.

29 июня 2016 года, получив от исполнителя убийства, действовавшего под контролем правоохранительных органов, информацию о том, что заказное убийство исполнено, обвиняемый передал ему в соответствии с ранее достигнутой договоренностью в качестве вознаграждения денежные средства в размере 140 тысяч руб. В то же время действовавшим под контролем оперативных служб лицом, нанятым обвиняемым для совершения преступления, убийство потерпевшей совершено не было. Непосредственно после передачи денежных средств обвиняемый был задержан.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый также планировал и готовился лично совершить убийство оперуполномоченного оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Мотивом совершения убийства явилось желание отомстить полицейскому за совершение последним действий, входящих в его служебные полномочия.

Так, ранее обвиняемый проходил службу в органах внутренних дел Новосибирской области. При этом потерпевшим в то время рассматривалось поступившее в ГУ МВД России по Новосибирской области обращение гражданина о недостойном поведении обвиняемого в быту. Считая, что обращение потерпевшим рассматривалось предвзято, необъективно, злоумышленник из мести задумал совершить убийство своего бывшего коллеги.

С целью совершения преступления он собрал о потерпевшем информацию (адрес места жительства, номер телефона), приобрел орудие убийства — арбалет. Указанное планируемое преступление также выявлено и пресечено на стадии приготовления к нему обвиняемого.

Вину в совершении обоих преступлений обвиняемый признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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