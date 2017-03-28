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Дороги к частным домам спасают от паводка коммунальщики Бердска

Бердск готов к весенним паводкам. Об этом 27 марта заявил на аппартаном совещании в городской администрации начальник управления ЖКХ Владимир Захаров. По информации чиновника, муниципалы сделали все, чтобы предотвратить подтопление дворов и улиц города.

Чиновник сообщил, что рабочие вывезли снег из районов, куда обычно в это время года года приходит вода:

— Техника работала на улицах в основном по противовопаводковым мероприятиям. В основном это механизированная уборка внутриквартальных проездов, уборка тротуаров, промывка водопропускных труб и очистка решеток.

Сейчас очередь за частным сектором. Проезды к личным домовладениям бердчан будут очищать грейдеры и бульдозеры. По словам Захарова, управление ЖКХ активно работает по жалобам жителей проблемных территорий.

— Начались жалобы, потому что дороги проваливаются, — рассказал коллегам Владимир Николаевич. — Обваловка микрорайонов Юго-Восточный и Южный закончилась. По взаимодействию с дачниками была проведена обваловка дороги, которая ведет на лагерь «Орбита».

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», коммунальщики уже вывезли из частного сектора 37 тысяч кубометров снега. Всего в Бердске насчитывается более 40 участков, жителям которых нужно опасаться потопа. Как правило, это низины. Наиболее проблемные улицы — Искитимская, Водосточная, Мира, Гагарина, Добролюбова, Боровая, Глинки, Радищева, Калинина, Трудовая.

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Дороги к частным домам спасают от паводка коммунальщики Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [13:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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