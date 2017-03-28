На секретариате ЦК КПРФ Геннадий Зюганов осудил публичное обсуждение массовых протестов, организованных Алексеем Навальным. Речь зашла о статье на партийном сайте секретаря ЦК Сергея Обухова о том, что господину Навальному удалось «зацепить» молодежь, а КПРФ «так и не достучалась до этого слоя». Ранее господин Зюганов говорил, что ассоциации КПРФ с господином Навальным могут нанести партии ущерб. Зампред ЦК Владимир Кашин заявил “Ъ”: партийный сайт и СМИ должны активней освещать акции КПРФ.

По словам источника, близкого к КПРФ, вопрос об обсуждении митингов в партии был поднят Геннадием Зюгановым на заседании секретариата ЦК. Поводом стала статья секретаря ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний Сергея Обухова «о самой масштабной уличной акции либералов за последние годы». В материале (был удален с партийного сайта по распоряжению Геннадия Зюганова) сказано, что акция 26 марта показала «мобилизационные возможности сторонников Навального: в Москве — от 8 тыс. до 20 тыс. участников, в Питере — до 10 тыс., а в крупных городах — от 400–500 до 1–2 тыс. человек».

Акцию «разогрел фильм—расследование ФБК “Он вам не Димон”, который посмотрели в соцсетях от 10 млн до 15 млн человек». Заявления охранителей «про политическую педофилию» из-за привлечения молодежи в акции протеста господин Обухов называет лукавством. «Постсоветское поколение проходит свой первый опыт политической социализации. К сожалению, КПРФ пока так и не достучалась до этого слоя. Навальному уже удалось его зацепить,— пишет Сергей Обухов.— Очевидно, ситуация сегодня такова, что многое в дальнейшем развитии российского кризиса будет зависеть и от красного протеста — от того, как поведет себя КПРФ. Не повторит ли она ошибки украинских коммунистов».

24 марта Геннадий Зюганов предупреждал партийцев, что нельзя допустить ассоциаций коммунистов «с Навальным — этой американской игрушкой, придуманной, чтобы организовывать “цветную революцию”». Лидеру партии не понравилось публичное обсуждение митингов оппозиционера, говорит источник в партии. Как заявил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, «партийный сайт должен заниматься информированием о партийных акциях». Он напомнил, что коммунисты 5 марта возлагали цветы на могилу Сталина, готовят протестную акцию 8 апреля. «А вы пишите, когда воришка выводит людей»,— обвинил он СМИ. По его словам, «ситуацию качают русофобы, антисоветчики», а вместо этого «лучше бы подумали, как для Донбасса хоть один гуманитарный конвой дать».

При этом, как сказал один из партийцев, аналитическая записка, представленная на секретариате господином Обуховым, недовольства лидера КПРФ не вызвала. В ней также говорится, что господину Навальному «удалось оседлать антикоррупционный и социальный протест ранее аполитичной молодежи». В справке отмечено, что количество участников организуемых КПРФ на регулярной основе за месяц акций сопоставимо с числом протестующих, которых смог в один день мобилизовать господин Навальный. Причем последние более активно освещаются в СМИ, чем партийные.

О внутренних проблемах КПРФ говорится в докладе, подготовленном консалтинговым агентством NPR Group вместе с Центром политического анализа. Его авторы считают, что из-за «системного кризиса КПРФ оказалась в патовой ситуации» и «до сих пор не имеет четкого ответа на вопрос о своем дальнейшем курсе, возможном будущем лидере и кандидате на выборах президента-2018», а против нее «играют и время — президентские выборы не за горами, и амбиции партий-оппонентов». Авторы отмечают, что КПРФ практически утратила статус «второй партии», так как ее фракция в Госдуме всего на три человека больше фракции ЛДПР.

«В данный момент в России существуют две партии, которые борются за право играть вторую скрипку в политике»,— отмечается в докладе. По мнению авторов, «нынешний лидер партии не готов менять ее курс». «Уход Зюганова кажется решением, способным встряхнуть партию, но отсутствие достойного сменщика порождает свои риски»,— отмечается в докладе. Отметим, любые кадровые решения принимаются на отчетно-выборных съездах: ближайший планируется в мае 2017 года, собеседники “Ъ” в партии крупных перестановок в руководстве КПРФ на съезде пока не прогнозировали.

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