На пожаре в Бердске сотрудники МЧС России организовали эвакуацию 74 жильцов из горящего многоквартирного дома, провели разведку, во время которой спасли 24 человек, среди них – 4 ребенка. Возгорание произошло днем 27 марта и было локализовано за пять минут.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», днем в понедельнтк загорелась комната в пятиэтажке на ул. Боровой, 100, в Бердске. Возгорание произошло на третьем этаже. Дым потянулся по всем этажам. Жильцы, находившиеся в это время дома, в страхе выбегали на улицу. Дым моментально заполнил общий коридор дома и распространился вверх.

— Задымление было настолько плотное, что видимость на этажах составляла не более 20 сантиметров. Пожарные оперативно организовали эвакуацию людей и в считанные минуты ликвидировали возгорание, — сообщил начальник Бердского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России подполковник внутренней службы Константин Рожко.

При помощи автолестниц из окон дома пожарные спасли пять человек: трех взрослых и двух детей. Одного младенца пожарный на руках вынес из опасной зоны, во время спуска ребенок через спасательную маску дышал чистым воздухом. Остальных людей эвакуировали через подъезд. Всего из дома при помощи спасательных масок пожарные спасли 24 человек. Медицинская помощь потребовалась только одному жильцу. Возгорание ликвидировали 6 единиц техники и 18 огнеборцев.

Причина пожара устанавливается. Но, по предварительным данным, произошел поджог. Предположительно, в комнате произошла ссора между братом и сестрой. Когда та вышла из комнаты, бердчанин сложил вещи в кучу и поджег их. Сам ушел.

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