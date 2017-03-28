Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Эвакуировали из горящей 5-этажки 74 человека в Бердске

На пожаре в Бердске сотрудники МЧС России организовали эвакуацию 74 жильцов из горящего многоквартирного дома, провели разведку, во время которой спасли 24 человек, среди них – 4 ребенка. Возгорание произошло днем 27 марта и было локализовано за пять минут.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», днем в понедельнтк загорелась комната в пятиэтажке на ул. Боровой, 100, в Бердске. Возгорание произошло на третьем этаже. Дым потянулся по всем этажам. Жильцы, находившиеся в это время дома, в страхе выбегали на улицу. Дым моментально заполнил общий коридор дома и распространился вверх.

— Задымление было настолько плотное, что видимость на этажах составляла не более 20 сантиметров. Пожарные оперативно организовали эвакуацию людей и в считанные минуты ликвидировали возгорание, — сообщил начальник Бердского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России подполковник внутренней службы Константин Рожко.

При помощи автолестниц из окон дома пожарные спасли пять человек: трех взрослых и двух детей. Одного младенца пожарный на руках вынес из опасной зоны, во время спуска ребенок через спасательную маску дышал чистым воздухом. Остальных людей эвакуировали через подъезд. Всего из дома при помощи спасательных масок пожарные спасли 24 человек. Медицинская помощь потребовалась только одному жильцу. Возгорание ликвидировали 6 единиц техники и 18 огнеборцев.

Причина пожара устанавливается. Но, по предварительным данным, произошел поджог. Предположительно, в комнате произошла ссора между братом и сестрой. Когда та вышла из комнаты, бердчанин сложил вещи в кучу и поджег их. Сам ушел.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Эвакуировали из горящей 5-этажки 74 человека в БердскеЭвакуировали из горящей 5-этажки 74 человека в БердскеЭвакуировали из горящей 5-этажки 74 человека в БердскеЭвакуировали из горящей 5-этажки 74 человека в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [12:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[13:45] Суд назначит наказание организатору пикета против коррупции в Бердске

[13:25] Заказал убийство сожительницы и полицейского бывший сотрудник МВД в Новосиб...

[13:15] Молодые россияне не знают автора «Войны и мира»

Все новости

[13:45] Суд назначит наказание организатору пикета против коррупции в Бердске

[13:25] Заказал убийство сожительницы и полицейского бывший сотрудник МВД в Новосиб...

[13:15] Молодые россияне не знают автора «Войны и мира»


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 43%, облачность: 76%

28 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 55%

29 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 77%

30 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: