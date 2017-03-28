Происходящие в настоящее время события в мире и в России волнуют меня, как гражданина России, пережившего в детстве ужасы ВОВ и гибель отца в 1942 году в этой войне против коричневой чумы фашизма за будущее моей семьи и меня, за будущее народа СССР и России. За мою жизнь и трудовую деятельность произошло множество исторических событий. Перечислять просто не считаю необходимым, так как об этих событиях, думаю, все достаточно информированы по личным наблюдениям и из информации СМИ. А вот что волнует в настоящее время и появилось желание поделиться личными впечатлениями и мыслями..

Согласно информации СМИ 26.03.17 в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции. Поводом возмущения стал фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон» (надо же придумать слово «Димон», которое в словарях днем с огнем не сыщешь). Лично выступаю за беспощадную борьбу с коррупцией. Не один случай коррупционных дел не должен оставаться незамеченным. Обязательно коррупционное действие должно быть проверено профессионалами и с соблюдением действующих законов. И при подтверждении должно действовать правило неотвратимости наказания. Борьба должна быть профессиональной, со знанием дела и не взирая, как говорят в народе, на личности.

Считаю то, что вряд ли был достигнут положительный результат борьбы с коррупцией в результате проведенных акций 26 марта, а вот имидж Навального, наверное, повысился. Хотя есть к нему вопросы. За счет каких средств, откуда полученных этих средств финансируются проводимые митинги, демонстрации? В СМИ имеется информация о том, что молодым участникам акций протеста платили за участие, а сам оппозиционер еще до начала шествия, якобы, пообещал по 10 тысяч евро компенсации своим сторонникам, если они будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Эти факты, считаю, должны быть проверены и доказаны. И если это так, то привлечь к ответственности в соответствии с законом. Вот тут то правоохранительным органам и специалистам и следовало бы проверить.

И еще. Удивляет поведение участников митингов и акций. Ведь Навальный осужден судом на 5 лет за коррупционные действия. Значит он преступник. А у борца с коррупцией должны быть чистые руки. О Навальном это сказать, значит обмануть себя. И, несмотря на это, находятся граждане, которые ему верят. А он , как я понимаю, борется только за место во власти и никакой борьбы с коррупцией. Играет на публику и не несет никакой ответственности за результаты своей деятельности. Самовосхваляется, как бы, вот я какой бескомпромиссный борец с коррупцией.

Если создан фонд борьбы с коррупцией, то считаю то, что этот фонд должен или обязан, как хотите понимать, по установленным фактам коррупционных действий обратиться официально в соответствующие правоохранительные структуры для проверки фактов и принятия решений по данным фактам. А не призывать народ на митинги, акции протеста и т.п., не пиариться. Почему так думаю? Да потому что профессиональные действия намного эффективнее, менее затратные в сравнении с митинговыми.

По информации СМИ всего в 2016 г. выявлено более 300 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, принесено 44,8 тыс. протестов, внесено 67,7 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тыс. лиц наказано в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица уволено в связи с утратой доверия.

По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел. За совершение преступлений, связанных с коррупцией, в 2016 г. в России были осуждены свыше 13 тыс. человек. Ущерб, причинённый в сфере освоения бюджетных средств, превысил сумму в 19 миллиардов рублей в 2016 году, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на ежегодной коллегии МВД РФ 9 марта. А вот сумма исковых требований о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, намного меньше и составила лишь 3,6 миллиарда рублей, рассказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По данной информации сумма ущерба 19 миллиардов рублей, а сумма иска, предъявленная в суды для возмещения ущерба составила 3,6 миллиарда рублей, т.е. 18,9% А должно быть предъявлено на всю сумму ущерба, т.е. на 19 миллиардов рублей. Поэтому считаю необходимо принять закон о конфискации всего имущества, незаконно нажитого не только у осужденного преступника, но и у ближайших его родственников. Почему? Да потому что в результате коррупции обогащаются не только организаторы, но и их ближайшие родственники. И если склонный к коррупционным действиям чиновник будет знать о том, что при его разоблачении он и его родственники станут БОМЖами, то подумает, а следует ли заниматься коррупцией. Вот такая борьба даст результат, а не митинговщина и протестные действия.

Исходя из вышеизложенного, считаю, настало такое время, что надо требовать от депутатов Государственной думы РФ принятия закона об обязательной конфискации незаконно нажитого имущества не только у обвиняемого, но и у ближайших его родственников, а не выходить на митинги, ничего положительного не дающие. Данные митинги нарушают стабилизацию, способствуют беспорядкам и разрушению созданного. Только профессиональная, основанная на законах, должна вестись борьба с коррупцией. А это зависит от поведения и добросовестности правоохранительных органов.

В настоящее время в телепрограммах «Время покажет», «Место встречи изменить нельзя», «Право голоса», «Вечер у Соловьева» и в других очень много внимания уделяется положению дел на Украине, при чем одни и те же участники кочуют из программы в программу. А не следует ли обратить серьезное внимание обсуждению положения дел в России. Ведь прошедшие мероприятия 26 марта должны, наверное, насторожить руководство России, и руководителей парламентских партий Государственной думы?

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