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Раз в месяц покупает подгузники для больных туберкулезом детей жительница Бердска

Подгузники, раскраски и влажные салфетки продолжают приносить для маленьких пациентов Мочищенской детской туберкулезной больницы жители Бердска. Буквально неделю назад бердчанка Фейруза передала для малышей два больших пакета с подгузниками. Есть и такие люди, которые постоянно что-то приносят для больных детей. Например, бердчанка-пенсионерка, каждый раз получая пенсию, идет в магазин и покупает либо упаковку влажных салфеток, либо небольшую упаковку подгузников и приносит их в редакцию «Курьера».

С конца декабря в редакции уже накопилось некоторое количество средств личной гигиены, раскрасок, карандашей, носочков и игрушек. Все это заберет в ближайшее время волонтер Вячеслав Останин.

— Подгузники, игрушки, раскраски — это то, что всегда требуется в больнице, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Останин.

Вячеслав помогает пациентам Мочищенской детской туберкулезной больницы уже много лет. Там он бывает каждый месяц. И обязательно с подарками. Непременно поздравляет детей с днем рождения. Но в этом году Слава три месяца не мог навестить своих «подопечных». Больница была закрыта на карантин.

Дети были в восторге, когда 27 марта Вячеслав приехал к ним в гости. И не один. С ним прибыли иностранные студенты НГТУ — бразильцы, финны, китайцы.

— За три месяца набралось 25 именинников. Мы всех их поздравили и каждому вручили по небольшому подарку. В каждый пакет положили по горсти конфет. Дети были в восторге, — говорит Останин.

С большим удовольствием дети общались с иностранными студентами, которые рассказывали им о своей стране и традициях. А потом играли с ними в разные игры.

Сейчас в Мочищенской детской туберкулезной больнице находится, по оценке Вячеслава Останина, более 100 детей. Большая часть ребятишек из неблагополучных семей. Родители, отправив своих чад на лечение, иногда и вовсе забывают о них. А так как папы и мамы этих детей не лишены родительских прав, полностью заботу о малышах государство на себя взять не может. И потому любая помощь, будь то подгузники, игрушки, канцелярские принадлежности, одежда или обувь, приветствуется.

Акция «Сухая попа» продолжается. Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).

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Раз в месяц покупает подгузники для больных туберкулезом детей жительница Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [12:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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