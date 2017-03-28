Полицейский Евгений Г., которого после акции протеста против коррупции в Москве госпитализировали с травмой головы, пожаловался навестившим его в больнице правозащитникам, что удар ему был нанесен «профессионально». Правозащитники пообещали ходатайствовать о помощи в решении жилищного вопроса, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Прапорщика московской полиции посетили председатель Совета Михаил Федотов вместе с членом СПЧ, главой Национального антикоррупционного комитета России Кириллом Кабановым.

«Хороший скромный парень. Мы поговорили с ним о жизни, семейном положении. Он рассказал, что у него жена, дочь, еще два брата, и они все вместе живут с родителями в одной квартире. Я пообещал, что совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса», — отметил Федотов по итогам беседы с прапорщиком.

Врачи сообщили, что полицейский в результате удара получил сотрясение мозга. «По словам полицейского, удар ему был нанесен явно профессиональный, он сразу потерял сознание и упал, хотя был в каске и во всех средствах защиты», — говорится на сайте Совета.

Правозащитники подарили ему мед и горный чай, который привезли из поездки по Северному Кавказу, и пожелали скорого выздоровления.

Ранее в московской полиции сообщили, что один из участников акции «Он нам не Димон» нанес 33-летнему сотруднику 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве удар по голове». В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, по словам представителя столичного главка Юлии Ивановой, «в тяжелом состоянии». Судя по фото, опубликованному на сайте СПЧ, полицейский беседует с Федотовым, сидя на кровати, и состояние его нельзя назвать тяжелым.

В МВД заявляли, что «неизвестные лица» «умышленно нанесли» ему «множественные удары неустановленным предметом в область головы».

В СК пообещали дать «самую жесткую правовую оценку» этому эпизоду

По данному факту возбуждено уголовное по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). «По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Москве передано в производство Главного следственного управления Комитета», — сообщается на сайте Следственного комитета.

«Будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных как на установление обстоятельств преступления, так и на скорейшее установление и задержание всех без исключения лиц, причастных к нападению на полицейского», — говорится в сообщении.

«Посягательство на сотрудника правоохранительного органа законодатель не случайно отнёс к преступлениям особой тяжести. Ведь от полицейского, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, зависит жизнь и здоровье многих граждан», — написала исполняющая обязанности пресс-секретаря СК.

В СК подчеркнули, что «таким преступным действиям по отношению к стражам порядка Следственный комитет давал и даст самую жесткую правовую оценку».

Акции против коррупции накануне в минувшее воскресенье, 26 марта, прошли в 99 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В акциях по всей России, по подсчетам СМИ, приняли участие около 60 тыс. человек. По данным московских властей, в столице были задержаны более 600 человек, по данным правозащитников — задержанных было 1030 человек, в том числе — организатор митинга оппозиционер Алексей Навальный, которого суд приговорил к штрафу в размере 20 тыс. рублей и 15 суткам ареста.

В Волгограде студент Волгоградского социально-педагогического университета пятикурсник Максим Бальдинов стал фигурантом дела о нападении на полицейского. Полиция утверждает, что во время митинга на аллее Героев молодой человек «ввязался в драку с сотрудниками полиции» и «ударил ногой полицейского в момент, когда правоохранитель задерживал другого протестующего».

Источник: newsru.com

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