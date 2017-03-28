Дисциплинарные меры воздействия к лицам, ответственным за работу по контролю качества очистки кровель зданий от снега и льда, но ненадлежащим образом исполняющим свои обязанности, могут быть ужесточены — вплоть до увольнения. Об этом заявил на аппаратном совещании, которое прошло 27 марта, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

По сообщению заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Натальи Пьяновой, за последнюю неделю произошло три случая, связанных с травмированием людей вследствие падения с крыш сосулек и наледи. Губернатор подверг критике работу по контролю качества очистки кровель и предотвращению чрезвычайных последствий грядущего паводка и подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию недопустимой:

«Я неоднократно повторял, что аномально снежная зима требует и соответствующих нестандартных мер по устранению последствий обильных снегопадов. И ни одного сбоя во всех мероприятиях, начиная от уборки снега с кровель и заканчивая выделением средств муниципалитетам на организацию паводковых мероприятий, быть не должно. В сложившейся ситуации необходимо работать на опережение, предпринимая все необходимые меры для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия снежной зимы», — отметил Владимир Городецкий.

Губернатор напомнил, что решение о выделении средств из резервного фонда Правительства области на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных последствий грядущего паводка было принято 20 марта. Министерству транспорта рекомендовано в кратчайшие сроки подписать соглашения с руководством муниципальных образований области о выделении им дополнительных средств.

Также Владимир Городецкий поручил главам районных администраций совместно с силами ГО и ЧС внимательно оценить качество и количество спасательной техники и инвентаря, тщательно подготовить и обеспечить возможность бесперебойной работы эвакуационных пунктов, пунктов питания и оказания первой медицинской помощи.

Справка

57 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области выделены для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на возмещение расходов по проведению неотложных мероприятий по уборке, вывозу и утилизации снега с дорог и проездов местного значения и искусственных сооружений на них, подготовке к приёму талых вод ливневой канализации на территории муниципальных образований Новосибирской области. 23 млн рублей выделено из областного бюджета мэрии Новосибирска, 34 млн рублей — муниципальным образованиям и городским округам.

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