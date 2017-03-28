На личный прием к начальнику управления Жанне Тузовой образования идет сегодня, 28 марта, онкобольная мать-одиночка из Бердска Марина Фоминова. Она надеется, что Жанна Леонидовна поможет ей в непростой ситуации, и уже в скором времени ее 2-летняя дочь Соня пойдет в муниципальный садик.

Напомним, историю Марины «Курьер. Среда. Бердск» поведал неделю назад. Марине Фоминовой не с кем оставить 2-летнюю Софью, когда она ездит на процедуры химиотерапии в областной онкодиспансер. Но в муниципальном детском саду место для малышки появится не раньше августа этого года.

В надежде на помощь бердчанке, оказавшейся в столь трудном положении, «Курьер. Среда. Бердск» обратился к власть имущим. Пока на запросы, направленные на имя губернатора региона Владимира Городецкого и мэра Бердска Евгения Шестернина, ответов не было. Поэтому помочь Марине оплатить услуги воспитателей частного садика, на которые в месяц семья Фоминовых тратит 10 тыс. рублей, решили неравнодушные земляки. Бердчане собрали в помощь борющейся со страшным недугом землячки 18 тыс. 463 рублей. К этим деньгам «Курьер. Среда. Бердск» добавит еще 12 тыс. от читателей, накопившиеся на «благотворительной» карте нашего редактора Галины Коморниковой за несколько лет. Сбор средств для семьи Фоминовых прекращается.

Как рассказала Марина, хозяйка одного из частных детсадов Бердска предложила ей бесплатно приводить на занятия дочурку. В воскресенье, говорит бердчанка, они с Соней пойдут знакомиться с благодетельницей.

Как бы ни сложилась ситуация Марины Фоминовой в дальнейшем, деньги, собранные читателями «Курьер. Среда. Бердск» пойдут ей в помощь. Если власть Бердска сможет внести в число дошколят девочку, чья мать преодолевает тяготы болезни ради своих детей, то средства пойдут на оплату садика — на многие месяцы вперед. Если же ей по-прежнему придется посещать негосударственный сад, пусть даже на безвозмездных условиях, для семьи Фоминовых эти средства станут хорошим подспорьем. Конверт с собранной суммой находится в редакции «Курьер. Среда. Бердск» с адресной подписью — Марине Фоминовой.

«Курьер. Среда. Бердск» благодарит всех, кто не остался равнодушным к судьбе Марины. Возможно, и чиновники смогут на минуту забыть о бюрократических принципах и по-человечески помочь молодой бердчанке.

Отчет на 28 марта:

Кристина Олеговна — 300 руб. Татьяна Евгеньевна —500 руб. Екатерина Владимировна — 700 руб. Ольга Юрьевна — 1000 руб. Марина Петровна — 500 руб. Ирина Валерьевна — 163 руб. Юлия Вячеславовна — 300 руб. Марина Сергеевна — 500 руб. Марина Александровна — 100 руб. анонимно — 3000 руб. Сергей Николаевич — 1000 руб. от милой девушки — 5000 руб. аноним — 500 руб. аноним — 500 руб. Елена Геннадьевна — 500 руб. Юлия Филипповна — 300 руб. Наталья Сергеевна — 300 руб. аноним — 500 руб. Евгения Михайловна —1000 руб. Татьяна Фоминична — 500 руб. Ольга Павловна — 150 руб. Лилия Викторовна — 700 руб. Дмитрий Павлович — 300 руб. аноним — 50 руб. Елена Борисовна — 100 руб. от читателей редакции сумма, скопившаяся за несколько лет — 12 000 руб.

Итог: 30 463 руб.

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