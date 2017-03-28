Законопроект, призванный установить единый подход к системе патриотического воспитания во всех регионах России, разрабатывается в Госдуме. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Отмечается, что данная инициатива «определяет общие цели, задачи и принципы патриотического воспитания граждан в РФ, а также унифицирует механизмы его осуществления на всей территории» страны, передает ТАСС.

«Многие регионы имеют собственные законы о патриотическом и военно-патриотическом воспитании. Все эти документы по-разному называются, по-разному интерпретируют цели, задачи и методы этой деятельности. Мы с коллегами-депутатами подготовили проект федерального закона, который должен установить единообразие в системе патриотического воспитания на всей территории Российской Федерации», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

Депутат пояснил, что в законе также прописаны полномочия органов исполнительной власти, в том числе правительства РФ, Министерства образования и науки, Министерства культуры, а также Министерства обороны. Более того, по словам Выборного, проект закона предусматривает возможность выделения средств на патриотическое воспитание из разных источников: «в том числе за счет бюджетных ассигнований разного уровня, а также путем привлечения средств юридических и физических лиц».

«Закрепив единый терминологический аппарат, определив единые механизмы и направления данной деятельности, регламентировав полномочия органов государственной власти, мы значительно повысим эффективность работы, связанной с важнейшей задачей государства по патриотическому воспитанию граждан», — заключил политик.

Новости smi2.ru