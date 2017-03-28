Нового начальника отдела по жилищным вопросам мэрии представил общественности сегодня, 27 марта, и.о. главы Бердска Александр Тужик на аппаратном совещании. С назначением поздравили Наталью Крестьянову — нового для администрации сотрудника, за плечами у которого 18 лет службы в правоохранительных органах.

Официально в кресле начальника жилотдела Наталья Владимировна уже неделю, с 20 марта. У нее высшее юридическое образование по специальности «Правоведение». Раньше новоиспеченная чиновница работала старшим следователем главка СК РФ по Новосибирской области.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Крестьянова, она, как и любой соискатель, направила в администрацию резюме. Представителей власти заинтересовала кандидатура специалиста и ей предложили ответственную должность. По словам нового начальника жилотдела, жизненный опыт и навыки, полученные на службе в органах следствия, она готова применить в новой профессии.

— У меня большой опыт работы в качестве юриста. Я работала 18 лет в органах предварительного следствия, расследовала уголовные дела экономической и налоговой направленности, а также коррупционные дела, в том числе в бюджетной и предпринимательской сферах, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Владимировна.

Работа отдела по жилищным вопросам подразумевает сотрудничество с многими другими подразделениями мэрии и работу с простыми бердчанами. В этом, уверена Крестьянова, проблем у нее не возникнет. «Моя бывшая профессия подразумевала работу с людьми, и я могу найти общий язык с любыми гражданами, с любыми характерами. На нанешней работе, я думаю, у меня тоже не возникнет проблем с этим», — надеется руководитель.

О себе Наталья Владимировна рассказала, что переехала в Бердск из Казахстана 20 лет назад. У нее есть супруг и дети — сын и дочь, которые успешно учатся в школе № 8.

Напомним, долгое время должность начальника жилотдела бердской администрации оставалась вакантной. Ольга Ваньшева, возглавлявшая отдел, скончалась в декабре 2016 года после долгой болезни. Обязанности руководителя все это время выполняла заместитель начальника Наталья Новоселова.

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