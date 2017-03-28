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О задержании сообщил сам Николай Маслов. По его словам, его задержали сотрудники ДПС в понедельник, 27 марта, на трассе Кропоткин — Кавказская. «Провели обыск на наличие незаконных предметов. Потом заявили, что моя машина якобы проходит по ориентировке, как побывавшая в ДТП. Теперь везут в отделение в Кропоткин», — рассказал фермер.
Как Маслов заявил, инспекторы ГИБДД сообщили ему, что его автомобиль якобы числится в угоне. «У меня «Нива» новая совершенно, с завода, как она может быть в угоне?» — недоумевает Маслов. По словам организатора марша, он ехал в Краснодар по повестке из краевого управления Следственного комитета. «Пригласили меня в СКР… как раз на те даты, когда мы назначили «тракторный марш», — пояснил он.
По словам Маслова, в минувшие выходные около его дома в станице Казанской стояли какие-то автомобили с номерами других регионов. В пятницу до вечера у дома фермера дежурил полицейский, пытался ему вручить повестку в ОВД на 28 марта.
Незадолго до задержания Маслов сообщил, что очередной «тракторный марш» фермеров, намеченный на 28 марта, оказался под угрозой срыва. Власти под разными предлогами не дают тракторам проехать в Казанскую, где должен пройти сход фермеров, посетовал Маслов, отметив, что даже за тракторами, которые выходят для полевых работ, следят полицейские.
24 марта суд в Краснодаре арестовал на 12 суток другого организатора «тракторного марша». Алексей Волченко был наказан за неуплату алиментов. Сам Волченко сообщил журналистам, что просрочил выплаты всего на один месяц и был готов погасить долг на месте.
Еще у одного фермера, принимавшего участие в организации марша, — Олега Петрова — в пятницу забрали паспорт. Как рассказал фермер Русской службе ВВС, он платил штраф в ГИБДД за нарушение ПДД. В отделении у него взяли паспорт и отказались его вернуть. В связи с последними событиями Петров назвал маловероятным проведение марша. «Я думаю, что мы будем пытаться, но, если честно, всех обложили», — резюмировал он.
Группа фермеров из Краснодарского края собиралась организовать второй «тракторный марш» на Москву. Фермеры выражают недовольство произволом региональных и местных чиновников, а также разгулом коррупции.
В августе 2016 года группа кубанских фермеров пыталась доехать на 17 тракторах до Москвы, чтобы пожаловаться президенту России Владимиру Путину на произвол местных властей. В частности, как сообщалось, они хотели пожаловаться на рейдерские захваты, коррупцию и массовые случаи обмана селян. Кроме того, фермеры собирались высказать протест в связи с решениями краснодарских судов, которые, по их словам, принимают сторону крупного агробизнеса.
Однако уже на следующий день организаторы акции сообщили о приостановке марша, пояснив, что участников пробега заблокировали сотрудники полиции, которые заявили, что полученные у протестующих нет соответствующего разрешения на проезд по региону. После этого фермеры решили вернуться на Кубань для встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. 23 августа все участники акции были задержаны в Ростовской области. Организаторов наказали штрафами и административным арестом.
В то же время часть участников «тракторного марша» все же добралась до Москвы. Впрочем, вскоре они также решили вернуться в Краснодарский край, объяснив это нежеланием федеральных властей решать их проблемы, а также необходимостью собирать урожай.
Источник: newsru.com
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