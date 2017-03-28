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Россия не поставляет оружие «Талибану»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что Россия не поставляет вооружения организациям, признанным ООН террористическими, в том числе движению «Талибан». Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства, который поступил в «РГ».

«Генералу Скапорротти следовало бы требовать от подчиненных уделять больше внимания качественному планированию операций против «Талибана» вместо того, чтобы оправдывать неудачи в Афганистане мифическим влиянием «руки Москвы», — добавил представитель российского военного ведомства.

Ранее командующий войсками США в Европе Скапарротти во время выступления в комитете по вооруженным силам сената США отметил растущее влияние России в мире и обвинил нашу страну в поставках оружия движению «Талибан» (организация запрещена в РФ). Кертис Скапарротти не привел доказательств своих слов.

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Россия не поставляет оружие «Талибану»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [10:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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