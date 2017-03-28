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Оштрафовали родителей митинговавших против коррупции школьников

В Нижнем Новгороде полицейские оформили пять протоколов по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях на родителей несовершеннолетних, задержанных накануне на митинге «Он нам не Димон», передает «Интерфакс».

Штраф по первому пункту статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» составляет от 100 до 500 рублей.

Всего в отделы полиции Нижнего Новгорода в воскресенье, 26 марта, доставили 44 участника протестной акции. На 39 человек полиция составила протоколы о «нарушении установленного порядка митинга», на пятерых – «неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов».

По данным полиции, в митинге принимали участие около 400 человек. Организаторы насчитали около 2000 участников.

Как сообщают местные СМИ, сначала администрация города согласовала проведение акции, но позже передумала. Суд также встал на сторону чиновников. Выяснилось, что заявленная организаторами антикоррупционного митинга площадь занята мероприятием благотворительного фонда «Нижегородский» с раннего утра до позднего вечера. На остальные площадки свои заявки подало «Национальное освободительное движение» (НОД).

В Волгограде полиция также решила оштрафовать родителей четверых подростков, которые пришли на митинг.

«Родители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности по статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – сообщают СМИ.

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Оштрафовали родителей митинговавших против коррупции школьников

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [10:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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