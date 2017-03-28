Большинство россиян стали оптимистичнее смотреть в свое будущее, следует из опроса «Левада-центра». Кроме того, опрошенные социологами граждане заявили, что в 2017 году оценивают свой статус выше, чем во все предыдущие годы исследований. По мнению социологов, удовлетворенность россиян собственным положением и позитивные ожидания от будущего связаны в том числе с «посткрымской консолидацией» и политической стабильностью.

Социологи предложили россиянам оценить свое положение на сегодняшний день, а также вспомнить, каким оно было пять лет назад, и представить, каким будет еще через пять лет. Оценки выставлялись по шкале от 1 до 10 баллов — чем ниже среднее значение, тем выше респондент видит свой статус.

— Вопросы нацелены на выявление самопредставлений о своем положении. Они выступают общими показателями удовлетворенности и оптимизма, не дифференцирующимися на отдельные сферы, — пояснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия. — Их нельзя связывать только с экономическим положением, поскольку они детерминируются и с другими составляющими. Такими, например, как удовлетворенность происходящим в стране в целом, действиями властей и гражданской ориентацией.

Согласно опросу, в 2017 году россияне оценивают нынешнее положение дел на 6,18 балла. Это самый высокий показатель за годы проведения аналогичного исследования. Так, например, в 2015 году этот показатель находился на отметке 6,34 балла, в 2007 году он составлял 6,48 балла, в 1995 году — 7 баллов.

Через пять лет, в 2022 году, граждане видят свой статус выше, чем нынешний — 5,81 балла. Стоит отметить, что с 1995 года эта оценка не опускалась ниже 6 баллов. Карина Пипия пояснила, что в кризисные периоды растет восприятие своего собственного положения как низкого, снижаются ожидания относительно будущего.

— А периоды, знаменующие собой важные социально-политические вехи — приход к власти Владимира Путина, присоединение Крыма, — повышают у граждан удовлетворенность собственным положением и улучшают ожидания от будущего. Сейчас эти показатели являются самыми оптимистичными в динамике — оценка собственного положения растет начиная с 2013 года, что может рассматриваться и как результат «посткрымской консолидации», и как адаптация к сложившейся ситуации, несмотря на сохраняющиеся проблемы, — отметила социолог.

Психолог Павел Волженков отмечает, что людей подбадривает уверенность в сильном лидере, который руководит государством.

— История с санкциями и контрсанкциями также могла повлиять на эмоциональный фон. Ничего страшного от этих запретов не произошло. Наоборот, некоторые отечественные производители получили толчок к развитию. Также положительно сказались строительство космодрома Восточный, акция «Бессмертный полк», Олимпиада в Сочи, защита гражданского населения в Крыму и подготовка к чемпионату мира по футболу-2018, — сказал Павел Волженков.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает, что россияне всегда предпочитали жить прошлым и будущим, не замечая настоящего. Сегодня у них начинает формироваться образ будущего, в котором пусть медленно и постепенно, но обязательно будут улучшения, полагает эксперт.

— Люди привыкли к спокойной жизни, трудности с изменением внешнеполитического курса оказались не такими страшными и стали привычными. Внешнеполитические достижения вдохновляют россиян. И пусть финансовое положение населения не улучшилось, но выросла самооценка. Ее рост — тенденция нынешнего времени. Формируется запрос на уважение и уверенность в том, что от человека зависит больше, чем раньше, — полагает политолог.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов рассказал, что тема будущего сегодня почти не является объектом национальной рефлексии, в обществе есть «фильтр»на ее осмысление, передают «Известия».

— Есть размышления по изменениям в сфере медицины или технологий, где в основном фантазии черпаются из голливудских фильмов. В остальном общество избегает обсуждения этой темы. А комплиментарная оценка прошлого призвана повысить оценку настоящего и возможного будущего, — отметил политолог.

Авторы опроса также указали, что респонденты старше 55 лет, россияне с низким потребительским статусом, пенсионеры и жители села оценивают свое положение хуже, чем молодежь, а также граждане с высоким уровнем потребления, специалисты, руководители, москвичи и жители крупных российских городов.

Опрос проводился 20–23 января 2017 года в формате интервью. Социологи опросили 1,6 тыс. человек из 48 регионов.

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