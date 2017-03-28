C 24 по 26 марта в Омске прошел Всероссийский юношеский турнир по бадминтону «Крутогорский волан». В турнире приняли участие девушки и юноши 2003 года рожедния и моложе из Новосибирска, Омска, Маслянино, Челябинска, Камышлова, Бердска. Всего приняло участие в турнире 79 спортсменов.

Как сообщил тренер бердских бадминтонистов Владимир Леонов, турнир проходил в 3-х категориях — одиночная, парная, смешанная. От Бердска приняло участие 8 бадминтонистов. Они завоевали 9 медалей разных проб, из них 2 медали — золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых.

— Лучше всех выступил 13-летний Дружков Андрей, который завоевал в парной категории вместе со своим напарником из Бердска Белых Данилом 1 место. В одиночной категории Андрей занял 2 место, немного уступив спортсмену из Омска. В смешаной категории Дружков вместе с микстершей из Новосибирска Мамадкаримовой Кариной завоевал бронзу, — рассказал наставник.

Немного скромнее успехи у бердского бадминтониста Нестеренко Артема. Он завоевал во всех категориях (одиночная, парная, смешанная) 3 бронзовых медали. Также бронзу завоевала пара бадминтонисток из Бердска Овчинникова Анастасия и Полянская Валерия. Игры на турнире проходили в очень плотном режиме, конкуренция несмотря на небольшое количество спортсменов была большая и встречи на корте проходили с очень большим накалом борьбы.

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