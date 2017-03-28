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Ждут в Турции россиян по внутренним паспортам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна намерена начать обсуждение с Россией перехода на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности. Об этом сообщает Газета.ру.

«Еще до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в ноябре 2015 года) были проведены серьезные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры», — сказал Чавушоглу телеканалу «Эн-ти-ви».

Он также подчеркнул, что в аэропортах уже начали устанавливать устройства для проверки подобных документов.

В прошлом году сообщалось, что МИД Турции предложил россиянам въезжать в страну по внутреннему паспорту.

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Ждут в Турции россиян по внутренним паспортам

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [09:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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