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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна намерена начать обсуждение с Россией перехода на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности. Об этом сообщает Газета.ру.
«Еще до того грустного события (сбитого ВВС Турции российского Су-24 в ноябре 2015 года) были проведены серьезные переговоры на эту тему. Сейчас, когда наши отношения нормализовались, мы можем продолжить эти переговоры», — сказал Чавушоглу телеканалу «Эн-ти-ви».
Он также подчеркнул, что в аэропортах уже начали устанавливать устройства для проверки подобных документов.
В прошлом году сообщалось, что МИД Турции предложил россиянам въезжать в страну по внутреннему паспорту.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [09:05]
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