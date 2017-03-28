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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 28 марта 2017 г. [08:40]
[08:40] Успех проекта «Худеем с мастерами»: за 2 месяца на 61 кг похудели 7 жительн...
[08:40] Транспортный коллапс: Заблокирована трасса М-52 в Бердске в сторону Новосиб...
[08:35] В Общественной палате РФ представлять регион будет житель Бердска
[08:40] Успех проекта «Худеем с мастерами»: за 2 месяца на 61 кг похудели 7 жительн...
[08:40] Транспортный коллапс: Заблокирована трасса М-52 в Бердске в сторону Новосиб...
[08:35] В Общественной палате РФ представлять регион будет житель Бердска
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