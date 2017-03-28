Новосибирский регион представит в Общественной палате (ОП) РФ житель Бердска Игорь Галл-Савальский.

Член общественной палаты региона, председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ, председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский в третьем туре голосования набрал 56 голосов. В голосовании участвовали 77 членов новосибирской ОП. Для того, чтобы стать членом федеральной общественной палаты, нужно было набрать 48 голосов.

— Только потому что живу в Бердске я и стал членом Общественной палаты РФ. Город мне дает силы, активность бердчан заставляет биться сердце учащенней. Я горжусь нашим городом. И нахожу все новые и новые поводы, чтобы гордиться Бердском, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Галл-Савальский.

После того, как будет готово заключение по документам, отправленным в Москву, Игорь Владимирович отправится в столицу. Чтобы заполнить необходимые документы. И выбрать комиссию, в которой будет реализовывать свои устремления. До середины апреля завершится процесс формирования второй части ОП, первую президент РФ Владимир Путин уже назвал, отмечает Игорь Владимирович. На совместном заседании первой и второй части определят третью часть Общественной палаты.

— Я решил выбрать комиссию по соцальной политике. По большому счету, сейчас перед субъектами деятельности Общественной палаты, то есть социально ориентированными некоммерческими организациями, стоит важнейший вызов, на который они должны ответить. И правительство, и президент говорят о необходимости передачи части государственных и муниципальных полномочий именно социально ориентированным некоммерческим организациям и говорят, что не менее 10% этих услуг должно осуществляться этими организациями. И поэтому сегодня острейшим образом стоит вопрос и профессионализации этих организаций и появление у них соответствующей инфраструктуры, которая могла бы эти полномочия реализовывать. Много и много всего прдстоит сделать. Самое важное мое устремление — усилием Общественной палаты сформировать механизм и технологию участия гражданского общества в экономическом и социальном развитии государства. Мы говорит о поддержке общественных объединений. Поддержали несколько раз. Но пора и перед ними ставить вопрос: как вы участвуете в экномическом, социальном, гражданском развитиях нашего государства и области, территории, на которой живете? Если социально ориетированные некоммерческие организации не зададут себе этот вопрос, то через некоторое время его задаст налогоплательщик, который платит налоги и часть их идет на поддержку этих организаций. Поэтому этот ответ мы должны сформировать у же сейчас, — говорит Галл-Савальский.

Игорь Владимирович будет летать в Москву четыре раза в год. На несколько дней. Вся работа будет проходить в Новосибирской области. В Общественной палате РФ он будет представлять наработки, которые будут формировать и отрабатывать на практике в регионе.

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