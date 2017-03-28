Сегодня, 28 марта, Денис Пискунов, организатор в Бердске пикета против коррупции в воскресенье, 26 марта, явится в городской отдел МВД по повестке. Как сообщили ему полицейские, для составления протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Это «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По словам Дениса, он пойдет в полицию, поскольку уверен, что не нарушал закон. Считает, что отказ о проведении пикета, который выдали ему в бердской мэрии в ответ на уведомление позволял проводить акцию — альтернативного места и времени власть не предложила. А в этом случае, говорит Денис, пикет считается согласованным.

КоАП РФ, Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток; на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

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