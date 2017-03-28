Сенатор Антон Беляков предложил запретить использование суррогатного материнства до того, пока в России не будет выработан новый комплексный подход к этому социальному институту. Соответствующий законопроект парламентарий внесет в Госдуму 27 марта, пишет РИА Новости.

Сенатор объяснил, что оказание услуг суррогатного материнства оформляется по гражданско-правовому договору, который хоть и закрепляет обязанности и права сторон, но не гарантирует при этом их строгого выполнения. В результате остается непонятным, считать ли ненадлежаще выполненной услугой смерть плода или рождение ребенка с патологией.

Для передачи ребенка биологическим родителям не требуется процедура усыновления. В то же время в соответствии с Семейным кодексом, «заказчики» могут забрать новорожденного только после получения согласия суррогатной матери. Часто это приводит к тому, что женщины начинают шантажировать биологических родителей, отметил парламентарий.

Белякова беспокоит тот факт, что к услугам российских суррогатных матерей все чаще прибегают иностранные пары. Относительная дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров так называемого репродуктивного туризма, пояснил сенатор.

Он также отметил, что формирование связи ребенка с матерью на пренатальной стадии его развития научно доказано и ее прерывание несет существенный стресс для ребенка. В связи со всем вышеперечисленным Беляков предложил отказаться от социального института суррогатного материнства до того, пока в стране не выработают комплексный подход к оказанию такого рода услуг.

Зампред комитета Совфеда Елена Мизулина поддерживает проект, но с оговорками. Она не настаивает на полном запрете суррогатного материнства и призывает учитывать случаи, когда такой способ остается единственной возможностью для пары иметь собственных биологических детей. В то же время сенатор обращает внимание на то, что в России это явление «приобрело исключительно коммерческую основу» и часто связано с криминалом. Коммерческое суррогатное материнство Мизулина предлагает приравнять к торговле людьми.

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